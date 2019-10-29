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Минчанин: Это не власть, а филькина грамота

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  • 29.10.2019, 14:45
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Минчанин: Это не власть, а филькина грамота

Люди имеющие свое мнение, способны влиять на власть.

Такое мнение выразил житель Минска, пришедший на агитационный пикет гражданской кампании «Европейская Беларусь».

- Убыточные предприятия нужно приватизировать, а не орать, что «ничего не отдадим, все народное!». Производство в стране давно убыточное, его нужно или закрывать, или продавать.

Большие заводы уже давно стали убыточными, они все время находятся на дотациях, сосут бюджетные средства. Вот с этим нужно бороться.

Частник – он независимый, а значит, по мнению властей – его надо «задушить». Зачем независимые люди для власти? Лукашенко боится свободных людей, потому, что имеет единственную цель – удержаться у власти. Все остальное – это только слова.

У частников есть свое мнение, и они не будут напрямую подчиняться.

Просто смешно от того, кто выбирается в этот «парламент». Сказал «главный», что женщин должно быть много – раз и женщины уже там. Да, что с них толку? Как с козла молока. Их что-нибудь спросишь – никто ни на один вопрос ответить не сможет, они только «да!», «есть!» и все. Это и есть вся власть, это филькина грамота.


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