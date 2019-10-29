Как Буковский пытался дать России шанс Игорь Эйдман

29.10.2019, 14:48

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ИГОРЬ ЭЙДМАН

Не было бы ни Путина, ни войны, ни диктатуры.

Умер не просто "выдающийся советский диссидент" и "борец за свободу", как принято писать, умер человек, который поставил верный диагноз своему времени и пытался изменить ход истории.

Буковский быстро понял, что перестройка приведет к развалу СССР. Помню, где-то в самом ее начале он сравнил Советский Союз со старым авто, которое кое-как ещё ездит, но если пытаться его ремонтировать, окончательно развалится. А потом он так же точно определил, что никакой демократии в России не будет, пока номенклатура остаётся у власти. Говоря о новой российской правящей бюрократии, состоящей почти поголовно из бывших членов коммунистической партии, Буковский вспоминал старый советский анекдот про то, что из трех качеств: умный, честный и партийный - человек может обладать только двумя. Если он умный и партийный, то он - подлец. Если честный и партийный, то - дурак. Если же умный и честный, то членом КПСС он быть не может.

Во время перестройки КПСС разделилась на партию честных дураков, пытавшихся сохранить, а потом возродить СССР, и партию умных подлецов, быстро сориентировавшихся в ситуации и пролезших к власти и собственности в новой рыночной России. К первой принадлежали Лигачев, Анпилов, Андреева. Ко второй - ельцинское окружение: от Коржакова до Чубайса. Маленькая гражданская война в Москве в октябре 1993 года была, по сути, столкновением первой и второй посткоммпартии.

Буковский быстро понял этот расклад и попытался взорвать власть новой-старой номенклатуры. Такой бомбой мог стать новый "Нюрнбергский процесс" над коммунистической системой и партией, который он пытался организовать в начале 90-х. Если бы этот процесс состоялся, люстрации бывших коммунистов и чекистов стали бы неизбежными. В его ходе были бы обнародованы доказательства чудовищных преступлений партии и КГБ, а сами они были бы признана преступными организациями, бывшие члены и сотрудники которых не имеют право занимать высокие государственные должности. Встал бы вопрос о полной люстрации ельцинской элиты, из которой один Немцов не был членом КПСС. Номенклатура вряд ли смогла бы в такой ситуации сохранить власть, а значит не было бы ни Путина, ни войны, ни диктатуры.

Буковский действовал, как опытный, тертый зек, разводящий вертухаев. Ему удалось уболтать некоторых видных ельцинских соратников. Но сам Ельцин инстинктивно почувствовал угрозу своей власти и добро на Московский процесс не дал. Так Россия упустила исторический шанс на демократию.

Игорь Эйдман, "Фейсбук"