Стало известно, что влияет на поведение человека за столом 4 29.10.2019, 15:02

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От этого зависит и количество потребляемой пищи.

Количество пищи, которую потребляют люди при трапезе, сильно зависит от того, в какой компании они едят. Исследователи из Университета Бирмингема считают, что это может быть связано с эволюционной психологией, сообщает vokrugsveta.ua.

Работа, опубликованная в «The American Journal of Clinical Nutrition», была основана на мета-анализе 42 ранее проведенных исследований. Анализ показал, что человек может съесть на 29–48 процентов больше, если делает это с друзьями, а не в одиночку. Тем не менее, этот эффект пропадает, когда люди за столом незнакомы друг другу.

По словам исследователей, таким образом люди пытаются составить о себе положительное впечатление у незнакомца.

Ученые предположили, что наша склонность есть больше, когда мы находимся со знакомыми людьми, может быть пережитком доисторического прошлого. Как и наши предки, современные люди, как правило, имеют общий источник пищи. В доисторические времена люди вместе охотились и съедали добычу всем коллективом. Время следующего приема пищи было неизвестно, потому каждый старался максимально насытиться.

Ученые назвали это «эволюционным несоответствием» — люди жестко привязаны к бессознательному использованию стратегии, которая была жизненно необходима для выживания наших доисторических предков, но сегодня просто приводит к избыточному потреблению калорий.

Тем не менее, исследователи обнаружили, что в определенных ситуациях люди склонны есть меньше, чем обычно. Например, было установлено, что женщины едят меньше в компании мужчин, независимо от того, являются ли эти люди незнакомцами или близкими. Люди с ожирением или избыточным весом могут есть на 18% меньше, чем другие члены группы.

Таким образом, мы часто выбираем, что (и сколько) есть, основываясь на типе впечатлений, которые хотим передать о себе. Женщины хотят произвести позитивное впечатление на мужчин, а люди с ожирением — избежать осуждения за переедание.