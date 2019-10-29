Зеленский: Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору 25 29.10.2019, 15:17

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Владимир Зеленский

Президент Украины пообещал искоренить давление правоохранительных органов на бизнес.

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал искоренить неправомерное давление правоохранительных органов на бизнес, а также заявил о готовности защищать каждого инвестора.

Об этом он заявил в ходе Первого инвестиционного форума "RE: think. Invest in Ukraine" в Мариуполе во вторник, передает Цензор.НЕТ.

"Мы искореним неправомерное давление на бизнес со стороны правоохранительных органов. Я лично обещаю персональную защиту каждому инвестору", – сказал Зеленский.