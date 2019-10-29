Как Путин просчитался 1 Александр Гольц

29.10.2019, 15:26

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Александр Гольц

Бисмарк и Сталин от души посмеялись бы, узнав о достижениях российского президента.

В соответствии со своими представлениями о мироустройстве Москва активно участвует в переделке международной политики, последовательно превращая ее в подобие парка Юрского периода. Право и ценности отбрасываются как несущественная ерунда или даже как проявление либерального лицемерия. На первый план выходит грубая сила… Одна беда, в этом мире Кремль оказывается далеко не самым сильным и зубастым динозавром. И проигрывает.

Прошлая неделя сложилась так, что грезы Путина и его окружения (изучавших в свои лейтенантские годы международную политику по романам Валентина Пикуля и Юлиана Семенова) о сути мироустройства воплотились в жизнь. Прошел саммит «Россия-Африка», в ходе которого полсотни руководителей стран Черного континента (среди которых было несколько вполне откровенных людоедов) радостно сообщали великому вождю Путину В.В. о своем антиамериканизме, аплодировали списанию старых долгов и потирали руки в ожидании новых безвозвратных кредитов. А 22 октября в Сочи прошли шестичасовые переговоры главных начальников России и Турции.

В результате Путин и Эрдоган поделили северо-восточную Сирию. Турецкий президент, чьи войска в Сирию никто не приглашал, получил право создать 30-километровую буферную зону на территории другого государства. При этом Россия (а с ней и режим Асада) получили под контроль несколько важных стратегических пунктов. Курды, согласно достигнутым без них договоренностям, должны вывести свои формирования из 30-километровой зоны. Соглашение будет обеспечиваться патрулированием подразделениями российской военной полиции, новый батальон которой спешно набрали в Чечне и перебросили в Сирию.

Казалось бы, вот оно реальное доказательство того, что в мире господствует Realpolitik ХIХ века и первой половины ХХ века. Вот оно живое воплощение «новой Ялты», когда крупные игроки чертят границы и устанавливают правила для «малых сих». Однако прошла всего неделя, и выяснилось: Кремль вовсе не обладает тем влиянием на участников процесса, в котором Путин был вроде бы уверен.

Оказалось, что курды совсем не готовы принять предлагаемые им условия. Курдское агентство северной прессы (NPA) пишет, что «главнокомандующий курдской группировкой СДС Ферхат Абди Шахин, известный также под своим военным псевдонимом Мазлум Абди, не принял условия российско-турецкого меморандума по северо-восточной Сирии». Исполнительный совет Ассоциации обществ Курдистана (АОК) распространил заявление, в котором сообщил, что «курды и другие народы, населяющие Северо-Восточную Сирию, не согласны видеть турецких оккупантов занимающими даже самую малую часть их земли. В связи с этим мы никак не можем смириться с тем, что турецкие военные будут патрулировать границы вместе с российскими военнослужащими». Спрашивается, о чем же договорился генерал Абди во время переговоров с руководством российского военного ведомства?

Анкара отреагировала незамедлительно. Эрдоган пообещал начать новую операцию в Сирии против курдских формирований, если Москва не выполнит условия сочинских соглашений. В результате российские батальоны военной полиции оказываются в ситуации, когда им надлежит обеспечивать безопасность в районе, где воюющие стороны вовсе не собираются прекращать боевые действия. Без сомнения, каждая из сторон будет обвинять российских военных в любом срыве договоренностей (причем, договоренности эти будут интерпретироваться каждым участником конфликта с выгодой для себя).

И, наконец, главное. Дональд Трамп вдруг кардинально поменял свой подход к ситуации. Все эти российско-турецкие игры в «новую Ялту», в геополитику основывались на факторе, если вспомнить известный анекдот, «отсутствия лесника». Турецкая военная операция на северо-востоке Сирии и последовавшее соглашение с Россий исходили из обещания американского президента вывести из спорного района свои войска. Некоторое время кремлевские пропагандисты изгалялись кто во что горазд над американским исходом из Сирии. И вдруг тот же Трамп на голубом газу заявил, что отдал американским военным приказ охранять нефтяные месторождения. Причем опять-таки в логике Realpolitik, которая так импонирует Кремлю: «Мы взяли нефть. Я всегда говорил: заходишь — бери нефть. Тут то же самое: бери нефть». Нефтяной вопрос также стал одним из основных, затронутых Дональдом Трампом во время пресс-конференции, посвященной уничтожению главаря террористической ИГИЛ аль-Багдади.

Он напомнил, что еще во время вторжения США в Ирак в 2003 году призывал власти захватить нефтяные месторождения, чтобы компенсировать затраты на войну. Намерение американского президента «охранять» сирийскую нефть официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков поспешил назвать «государственным бандитизмом». Накал генеральской истерики был таков, что Конашенков заявил, что ему неизвестно о каком-либо содействии США со стороны России в проведении операции по уничтожению аль-Багдади (за что Трамп поблагодарил Москву) и о каких-либо авиаударах американской авиации в районе, где она якобы проходила. В итоге президентскому толмачу Пескову пришлось исправлять конашенковские нелепицы: «Сама по себе новость (сообщение Трампа о ликвидации аль-Багдади. — прим.) не может вызвать негативной реакции российских властей».

Таким образом, в результате замечательного раздела Сирии Москва получила сомнительное удовольствие стоять между турками и курдами, готовыми снова начать воевать, а Вашингтон — сирийскую нефть. Что Бисмарк, что Сталин от души посмеялись бы, узнав о достижениях Владимира Путина в сфере Realpolitik.

Александр Гольц, «Ежедневный журнал»