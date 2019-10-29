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Молдова объявила олигарха Плахотнюка в международный розыск

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  • 29.10.2019, 15:37
Молдова объявила олигарха Плахотнюка в международный розыск
Владимир Плохотнюк

Его подозревают в отмывании денег в особо крупном размере.

Бывший председатель Демократической партии Молдовы, олигарх Владимир Плахотнюк объявлен в международный и межгосударственный розыск, сообщает Noi.md со ссылкой на Антикоррупционную прокуратуру страны.

Власти Молдовы вменяют Плахотнюку отмывание денег в особо крупном размере. В середине октября суд в Молдовы выдал ордер на заочный арест олигарха. Кроме того, Плахотнюк заочно арестован в РФ по обвинению в организации вывода из страны 37 млрд рублей.


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