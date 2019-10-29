МИД «отжигает»: семь скандальных заявлений белорусского ведомства 1 29.10.2019, 15:47

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Те случаи, когда дипломаты уподоблялись правителю страны.

В Министерстве иностранных дел все чаще отходят от дипломатических выражений и вызывают сильные эмоции, как в стране, так и за ее пределами.

Не сказать, что эта ситуация уникальна: в современном мире МИДы высказываются все свободнее, нередко переходя даже к эпатажу – взять хотя бы манеру поведения российских дипломатов.

Но все же эмоциональные заявления белорусского Министерства иностранных дел выглядят необычно – подобное в стране позволяет себе только Лукашенко.

UDF.BY составил список высказываний МИДа за последнее десятилетие, которые из-за своей эмоциональности могут войти в историю.

Руководитель МИД Польши – «ангажированный журналист»

Когда-то Радослав Сикорский вызвал гнев белорусских дипломатов, дав оценку ситуации в нашей стране и призвав Европу действовать в ее отношении более активно.

В МИД Беларуси заявили:

«Это речь не дипломата, и тем более не министра иностранных дел. Так может выступать только ангажированный журналист».

Пресс-секретарь Андрей Савиных также снисходительно отметил: «Сикорский проявил недюжинные географические познания, сравнивая расстояния между Минском и другими европейскими столицами».

Доклад о нарушении Евросоюзом и США прав человека

Пока белорусские власти находились под санкциями, МИД Беларуси несколько лет выступал с докладом «Наиболее резонансные случаи нарушения прав человека в отдельных странах мира». Посвящался он государствам, критикующим официальный Минск.

Поскольку делалось это с серьезным выражением лица, то доклады и тогда, и сегодня способны вызвать лишь улыбку.

Премьер-министр Литвы «начинает мыслить как Феликс Дзержинский»

Отношения белорусского МИДа с литовскими властями – отдельная тема. Хватало в них эмоциональности и до строительства АЭС в Островце.

Однажды руководитель литовского МИД Аудронюс Ажубалис заявил, что устал от безуспешной поддержки белорусской оппозиции, и высказал мысль, что Литве и США стоит подумать об альтернативном центре силы, «переходном Совете».

В Минске не поскупились на сравнения: «Складывается впечатление, что Ажубалис начинает мыслить как Феликс Дзержинский. Может, это произошло от усталости, как он сам говорит, но по степени нелепости этого заявления он в своем статусе министра иностранных дел может смело претендовать на запись в Книге рекордов Гиннесса».

«Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду»

Весомый вклад в копилку необычных заявлений белорусского МИД сделал нынешний министр Владимир Макей.

Когда президент Казахстана Нурсултан Назарбаев высказался о возможности нового места проведения переговоров по военному конфликту в Украине, министр выступил с речью, где нашлось место и юмору:

«Переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе».

Президенту Франции не понравилась еда в Минске, потому что «не было улиток, лягушачьих лапок, голубей»

Порой гнев Макея могут вызвать заявления, которые вряд ли бы нашли достойными для комментирования в МИДах других стран.

Например, когда бывший президент Франции Франсуа Олланд достаточно невинно написал в своей книге о «бездушном зале» Дворца Независимости и «ужасных бутербродах», министр посчитал необходимым дать ответ.

«Как сейчас помню, президент Франции радостно сказал: «Так-так, идем ужинать». Но госпожа федеральный канцлер Меркель жестко посмотрела на Олланда и ответила: «Нет времени на ужин, начинаем работать». Он сник и покорно пошел за Меркель. От ужина они отказались, но бутерброды им заносили несколько раз. Они были и с белорусским салом и различными колбасками, ветчиной, сыром, красной рыбой, осетриной и так далее. Да, не было устриц, улиток, лягушачьих лапок, голубей. Поэтому, возможно, господину Олланду не понравилось», – раздраженно рассказал Макей.

Слова президента Литвы – «сюрреализм», возможно «что-то случилось с переводчиком»

В текущем году белорусский МИД стал высказываться как никогда свободно. Среди прочих досталось Дали Грибаускайте, заявившей, что Финляндия и Австрия поддерживают ее позицию по БелАЭС.

«Мы внимательно ознакомились с сообщениями по итогам указанных встреч и испытали когнитивный диссонанс. Складывается впечатление, что участники были на разных переговорах или что-то случилось с переводчиком… Если верить Грибаускайте, то получается, что Финляндия, которая планирует построить АЭС по идентичному проекту, настаивает на его небезопасности. Это сюрреализм», — заявил пресс-секретарь МИД Анатолий Глаз.

«Мы все, наверное, уже настолько низко пали»

На прошлой неделе информационное пространство своими высказываниями вновь взорвал Владимир Макей. Можно только догадываться, где он прочитал задевшие его слова о дружбе с артистом Филипом Киркоровым. Но в аккаунтах МИДа неожиданно опубликовали целый спич на эту тему.

«Мы все, наверное, уже настолько низко пали, что не можем верить в нормальные человеческие отношения, дружбу, порядочность, искренность. Для всех троллей, конспирологов и изобретателей сплетен сообщаю: меня с Филиппом связывает давняя дружба еще с начала 2000-х годов», – заявил Макей.

Закончил министр нравоучениями: «Неужели кому-то действительно доставляет удовольствие побольнее ущипнуть другого, заклеймить его позором, оболгать, не пытаясь даже получить хоть крупицу правды? Если это действительно сегодня доминирующая черта в нашем менталитете, то надо признать, что все мы серьезно больны».