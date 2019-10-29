Видеофакт: Баскетбольный мяч забросили в корзину, даже не прикасаясь к нему 29.10.2019, 16:59

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Трюк возможен благодаря законам физики.

Можно ли забросить баскетбольный мяч в корзину с помощью садового пылесоса? Да, что и продемонстрировали пользователи Reddit, пишет «Медуза».

Со стороны трюк выглядит так, будто мячом управляют джедаи, хотя на самом деле это просто законы физики. Вот только обычно в подобных экспериментах используют фен и шарики для настольного тенниса, а не мощный садовый пылесос и баскетбольный мяч. Но так даже нагляднее!

Показанный на видео трюк возможен благодаря закону Бернулли. Струя воздуха из садового пылесоса уравновешивает силу тяжести, благодаря чему баскетбольный мяч и удерживается в воздухе. Мяч при этом следует за направлением дула садового пылесоса — когда он приближается к краю воздушного потока, окружающий воздух с высоким давлением возвращает мяч обратно в струю с низким давлением.