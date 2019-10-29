Всю Украину покроют скоростным интернетом

Всю Украину покроют скоростным интернетом1
- 29.10.2019, 17:05
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Четыре мобильных оператора подписали меморандум.
В ходе форума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе четыре мобильных оператора подписали меморандум о покрытии всей территории Украины интернетом, сообщает «Новое время».
«Большие инвестиции начинаются с бизнеса, который уже работает в стране, верит и готов вкладывать больше. Сегодня мы подписываем исторический меморандум. В рамках этого документа наконец каждый уголок нашей страны будет покрыт мобильной связью и сетью интернет», — сказал президент Владимир Зеленский.
Меморандум подписали премьер-министр Алексей Гончарук, президент компании Интернациональные коммуникации Борис Акулов, директор по корпоративному управлению Vodafone Украина Ольга Дейнега, директор компании lifecell Исмет Языджи и президент Киевстара Александр Комаров.
«Этот короткий документ — это результат работы огромного количества людей. Я верю в то, что с этого документа начнется тотальная цифровизация страны. В каждом уголке нашей страны должна быть доступна и качественная связь, и интернет», — сказал Гончарук.