Всю Украину покроют скоростным интернетом 1 29.10.2019, 17:05

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Четыре мобильных оператора подписали меморандум.

В ходе форума RE: think. Invest in Ukraine в Мариуполе четыре мобильных оператора подписали меморандум о покрытии всей территории Украины интернетом, сообщает «Новое время».

«Большие инвестиции начинаются с бизнеса, который уже работает в стране, верит и готов вкладывать больше. Сегодня мы подписываем исторический меморандум. В рамках этого документа наконец каждый уголок нашей страны будет покрыт мобильной связью и сетью интернет», — сказал президент Владимир Зеленский.

Меморандум подписали премьер-министр Алексей Гончарук, президент компании Интернациональные коммуникации Борис Акулов, директор по корпоративному управлению Vodafone Украина Ольга Дейнега, директор компании lifecell Исмет Языджи и президент Киевстара Александр Комаров.

«Этот короткий документ — это результат работы огромного количества людей. Я верю в то, что с этого документа начнется тотальная цифровизация страны. В каждом уголке нашей страны должна быть доступна и качественная связь, и интернет», — сказал Гончарук.