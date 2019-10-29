Самые интересные цитаты Лукашенко из нового фильма NEXTA

Самые интересные цитаты Лукашенко из нового фильма NEXTA8
- 29.10.2019, 17:19
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Фильм уверенно приближается к миллиону просмотров на Youtube.
5 октября популярный блогер Степан Путило, известного как NEXTA, опубликовал в Youtube 60-минутный документальный фильм «Лукашенко. Уголовные материалы». Всего за сутки фильм вырвался на первое место в трендах Беларуси в Youtube. The Village Беларусь посмотрел фильм и выбрал из него цитаты Лукашенко, которые вспоминает блогер.
«Я единственный в нашем парламенте голосовал против беловежских соглашений. Это во многом содействовало избранию меня на пост президента».
«Я же вырос среди животных и растений».
«У Лукашенко родственников нет. Одна мать».
«Я вышел из того же дерьма, которое я видел на прошлой неделе».
«Съедал 10-12 порций мороженого. Знаете такие квадратики, не квадратики, прямоугольнички. Вот я съедал 10-12 порций сразу и ехал домой».
«Скорина был не только белорус. Он жил и в Питере. И творил там».
«Мы больше чем кто-либо вместе с ленинградцами находились под оккупацией».
«Василь Быков. Действительно я на его стихах, произведениях учился. Я ему ничего плохого не сделал. Но он в оппозиции президента».
«Или мне принимать жестокие меры как в первые годы своей жизни президентской, когда убивали людей на трассе Москва-Берлин. Когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца».
«Если я буду воровать, воруйте и вы».
«Гитлер сформировал мощную Германию благодаря мощной президентской власти».
«Я за кого буду голосовать? Я по-моему уже давно сказал… Только за себя».
«Нам не надо там автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную».
«Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил… Я отдал команду, чтобы не 93% было, а было там где-то 80 я не помню сколько».
«Я народу на выборах обещал одно: полная интеграция с братским российским государством, интеграция народов».
«Я поднимаю вот этот огромный бокал русской водки за наше здоровье, за русского человека и белоруса, который выстоял, пройдя через все лихолетия».
«У меня есть электрическая машина, знаешь ты ее наверно, „Тесла“, я ее иногда тестирую. Маск подарил».
«Правда с Чижа уже ничего и Шакутина не возьмешь, потому что мы им федерации всучили. Чиж построил вот этот дом огромный. Но мы его заставили построить два хоккейных катка на Дзержинского для студентов… Поэтому я даже не знаю, как его там напрягать. Но два стадиона построил. Динамо содержит команду и борьбу ему подвесили».
«Ну уже столько было демократии в кавычках, что просто тошнило».
«В последний месяц я смотрю наш народец побежал в обменные пункты. Ну бегите».
«Я проехал весь мир, я видел Европу. Все сжато, все задымлено, все грязно, люди трутся один об другого, толкаются. Тяжело жить людям там!».