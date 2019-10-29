Самые интересные цитаты Лукашенко из нового фильма NEXTA 8 29.10.2019, 17:19

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СТЕПАН СВЕТЛОВ

Фильм уверенно приближается к миллиону просмотров на Youtube.

5 октября популярный блогер Степан Путило, известного как NEXTA, опубликовал в Youtube 60-минутный документальный фильм «Лукашенко. Уголовные материалы». Всего за сутки фильм вырвался на первое место в трендах Беларуси в Youtube. The Village Беларусь посмотрел фильм и выбрал из него цитаты Лукашенко, которые вспоминает блогер.

«Я единственный в нашем парламенте голосовал против беловежских соглашений. Это во многом содействовало избранию меня на пост президента».

«Я же вырос среди животных и растений».

«У Лукашенко родственников нет. Одна мать».

«Я вышел из того же дерьма, которое я видел на прошлой неделе».

«Съедал 10-12 порций мороженого. Знаете такие квадратики, не квадратики, прямоугольнички. Вот я съедал 10-12 порций сразу и ехал домой».

«Скорина был не только белорус. Он жил и в Питере. И творил там».

«Мы больше чем кто-либо вместе с ленинградцами находились под оккупацией».

«Василь Быков. Действительно я на его стихах, произведениях учился. Я ему ничего плохого не сделал. Но он в оппозиции президента».

«Или мне принимать жестокие меры как в первые годы своей жизни президентской, когда убивали людей на трассе Москва-Берлин. Когда я посылал горстку надежных людей с автоматами, которые перестреляли там половину и навели порядок в течение месяца».

«Если я буду воровать, воруйте и вы».

«Гитлер сформировал мощную Германию благодаря мощной президентской власти».

«Я за кого буду голосовать? Я по-моему уже давно сказал… Только за себя».

«Нам не надо там автоматизированная система фальсификации выборов. Не надо. Мы создадим государственную».

«Да, мы последние выборы фальсифицировали. Я уже западникам это говорил… Я отдал команду, чтобы не 93% было, а было там где-то 80 я не помню сколько».

«Я народу на выборах обещал одно: полная интеграция с братским российским государством, интеграция народов».

«Я поднимаю вот этот огромный бокал русской водки за наше здоровье, за русского человека и белоруса, который выстоял, пройдя через все лихолетия».

«У меня есть электрическая машина, знаешь ты ее наверно, „Тесла“, я ее иногда тестирую. Маск подарил».

«Правда с Чижа уже ничего и Шакутина не возьмешь, потому что мы им федерации всучили. Чиж построил вот этот дом огромный. Но мы его заставили построить два хоккейных катка на Дзержинского для студентов… Поэтому я даже не знаю, как его там напрягать. Но два стадиона построил. Динамо содержит команду и борьбу ему подвесили».

«Ну уже столько было демократии в кавычках, что просто тошнило».

«В последний месяц я смотрю наш народец побежал в обменные пункты. Ну бегите».

«Я проехал весь мир, я видел Европу. Все сжато, все задымлено, все грязно, люди трутся один об другого, толкаются. Тяжело жить людям там!».