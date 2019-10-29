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Трамп сообщил о ликвидации приемника главаря ИГИЛ

  • 29.10.2019, 17:39
Трамп сообщил о ликвидации приемника главаря ИГИЛ
Дональд Трамп

Еще один успех американских военных.

Президент США Дональд Трамп заявил о ликвидации приемника главаря террористической организации ИГ Абу Бакра аль-Багдади. Об этом он написал в своем Twitter, сообщает РБК.

«Только что подтвердилось, что приемник Абу Бакра аль-Багдади был убит американской армией. Очень вероятно, что он мог занять место лидера — теперь он тоже мертв!», — говорится в тексте сообщения.

27 октября американский президент заявил, что глава «Исламского государства» аль Багдади был ликвидирован во время спецоперации американских военных в Сирии. По его словам, солдаты загнали террориста в тоннель, где он взорвал пояс смертника. Экспертиза останков аль-Багдади подтвердила его личность, заверил Трамп. За помощь с спецоперации президент США поблагодарил Россию, которая открыла для американских военных воздушное пространство в Сирии.


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