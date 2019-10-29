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В Минске на проспекте Дзержинского образовался транспортный коллапс

  • 29.10.2019, 18:02
В Минске на проспекте Дзержинского образовался транспортный коллапс

Из-за аварии движение по проспекту парализовано.

Из-за ДТП движение по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Жукова в направлении улицы Алибегова парализовано, образовался серьезный затор, пишет tut.by.

Авария произошла 29 октября, около 17.20, на пересечении проспекта Дзержинского и улицы Гурского. По предварительной информации, водитель легковушки ехал со стороны улицы Уманской и при повороте налево на проспект зацепил троллейбус.

В результате столкновения троллейбус заблокировал движение по проспекту Дзержинского в направлении МКАД. Пробка растянулась на несколько километров — до улицы Хмелевского.

Как сообщили в «Минсктрансе», из-за ДТП произошла остановка движения троллейбусов на маршрутах № 31, 47 в направлении РК «Семашко» и № 10, 36, 40 в направлении станции метро «Петровщина». Движение троллейбусов № 31 организовали до РК «Жукова», № 47 — по проспектам Дзержинского и Любимова, а № 10, 36, 40 — по улицам Гурского, Я. Брыля и проспекту Газеты «Звязда».

Рекомендуется учитывать данную информацию при планировании и выборе маршрута движения.


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