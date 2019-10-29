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Аргентинец Рафаэль Гросси избран новым главой МАГАТЭ

  • 29.10.2019, 18:12
Аргентинец Рафаэль Гросси избран новым главой МАГАТЭ
Рафаэль Гросси
Фото: AFP

Гросси поддержали 24 из 35 стран, входящих в совет директоров организации.

Аргентинец Рафаэль Гросси получил поддержку достаточного количества стран и был избран новым генеральным директором Международного агентства по атомной энергии, сменив на этом посту Юкию Амано, который скончался во время пребывания в должности, сообщили во вторник дипломаты, следившие за ходом голосования, передает «Голос Америки».

58-летний Гросси в настоящий момент является представителем Аргентины в МАГАТЭ и уже давно занимается вопросами ядерной дипломатии. Его главным соперником был представитель Румынии Корнел Феруцэ, в прошлом считавшийся правой рукой Амано, а сейчас являющийся и.о. генерального директора.

В результате прошлых голосований совета директором МАГАТЭ, куда входят 35 стран, не удалось выявить безусловного победителя, однако две других кандидатуры были сняты с рассмотрения. Во вторник Гросси набрал две трети голосов: его поддержали 24 страны, Феруцэ – 10; одна страна воздержалась.

Теперь кандидатура Гросси должна быть официально утверждена советом директоров, который стремится к достижению консенсуса, а также полным составом МАГАТЭ. Обе процедуры считаются формальными.


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