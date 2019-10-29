закрыть
29 октября 2019, вторник, 18:28
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Пять минут правды
Рубрики

Оппозиционный кандидат: Дураки и дороги? Дураков мы выгоним

  • 29.10.2019, 18:24
Оппозиционный кандидат: Дураки и дороги? Дураков мы выгоним

Юлия Черняк рассказала, как можно решить проблемы Беларуси. 

Кандидат в депутаты от БХД по Бобруйской-Ленинскому округу № 78 Юлия Черняк в своем телевыступлении рассказала, как решить проблему дураков и дорог.

"Дураков мы выгоним, заменим на новые достойные кадры. Надо строить и ремонтировать дороги, причем не только к юбилею области или до очередных "выборов", - заявила она.

По ее словам, "километры рытвин и ям должны превратиться в современные магистрали". По ее мнению, также нужно разработать план модернизации дорог на ближайшие четыре года.

Юлия Черняк также подчеркнула, что власти обязаны обеспечить гражданам качественную медицинскую помощь. При этом параллельно улучшению государственного медицинского обслуживания должна развиваться и частная медицинская практика. Для этого, считает кандидат, нужно ликвидировать излишнюю бюрократию и посредничество в медицине.


популярное за неделю

Мнение

Островец, Островец...
Островец, Островец... Алесь Круткин
Пять минут правды
Пять минут правды Полина Шарендо-Панасюк
Мы все мечтаем жить по-другому
Мы все мечтаем жить по-другому Ирина Халип
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі
Адзнака і сведчанне нараджэння сапраўднай нацыі Сяргей Законнікаў