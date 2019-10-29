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Протестующие отправили премьер-министра Ливана в отставку

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  • 29.10.2019, 18:35
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Протестующие отправили премьер-министра Ливана в отставку

Саад Харири уходит в отставку на фоне двухнедельных антиправительственных акций протеста.

Премьер-министр Ливана Саад Харири объявил о своей отставке, передает РБК со ссылкой на Al-Hadath.

«Народ 13 дней ждал политического решения, чтобы остановить ухудшение ситуации в стране. Я попытался найти выход, чтобы защитить страну. Я не скрываю, что зашел в тупик», — сказал Харири, обращаясь к гражданам страны. Он также сообщил, что направляется во дворец Баабда, чтобы подать просьбу об отставке правительства президенту страны Мишелю Ауну.

Ранее Reuters со ссылкой на два источника в ливанском правительстве сообщал, что Харири собирается уйти в отставку на фоне двухнедельных беспрецедентных антиправительственных акций протеста, которые парализовали страну.

Демонстрации в Ливане начались 17 октября. Протестующие требовали отставки действующего правительства под руководством премьер-министра Саада Харири, а также выдвигали требование провести в стране досрочные выборы.

По данным CNN, митингующие заблокировали главные дороги крупных городов и автомагистрали Ливана. В стране также закрыты банки, университеты и школы. Полиция применяла против демонстрантов слезоточивый газ.

В ноябре 2017 года Харири уже собирался уйти в отставку, однако после беседы с президентом страны сообщил, что передумал.


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