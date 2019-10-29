Леонид Заико - белорусским чиновникам: Вот вам и ответ европейцев

Леонид Заико - белорусским чиновникам: Вот вам и ответ европейцев11
- 29.10.2019, 18:44
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Власти Беларуси получили ответ за угрозу АЭС в Островце.
Как сообщает «Польское радио», в перспективе белорусским врачам не нужно будет проходить процедуру подтверждения диплома в Польше, чтобы устроиться там на работу по специальности.
Экономист Леонид Заико оценили инициативу Польши упростить трудоустройство врачей из-за пределов Евросоюза, передает «Солидарность».
По мнению Леонида Заико, своей инициативой польские власти решили коварно отомстить белорусским чиновникам.
– Вот вам и ответ европейцев. Вы нам стали угрожать атомной станцией своей. А мы у вас врачей заберем, молодежь заберем, в армию она не пойдет. Кем вы будете воевать... Партизанами?
Поэтому здесь мы попались на удочку коварных империалистов, надо признать, – иронизирует экономист.