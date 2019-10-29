Рынку предсказали избыток нефти в 2020 году 1 29.10.2019, 18:55

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Ситуация может привести к снижению цен на нефть.

Рынку нефти в 2020 году грозит избыток предложения. К такому выводу пришли в Международном энергетическом агентстве (МЭА). Аналитики организации полагают, что в следующем году спрос будет расти медленнее, чем добыча. В результате в мире накопятся излишки нефти, сообщили в CNBC.

В МЭА понизили прогноз темпов роста спроса на 2020 год на 100 тыс. барр. в сутки и теперь считают, что спрос ежедневно будет увеличиваться на 1,2 млн барр. По словам директора по энергетическим рынкам и безопасности МЭА Кейсуке Садамори, на спрос негативно повлияют торговый конфликт между Китаем и США, а также события, связанные с выходом Великобритании из Евросоюза (Brexit), передает РБК.

Организация стран — экспортеров нефти (ОПЕК) и некоторые другие производители, включая Россию, с начала года сократили добычу в совокупности на 1,2 млн барр. в сутки. Страны пошли на этот шаг, чтобы удержать цены от снижения. Уменьшение цен невыгодно для государств-поставщиков.

Эффект оказался кратковременным — одновременно добычу сланцевой нефти увеличили нефтяные компании в США. Они частично компенсировали выпавшие объемы из России и стран Персидского залива. В МЭА ожидают, что в следующем году больше нефти будут добывать Бразилия и Норвегия — и это усилит дисбаланс между предложением и спросом.

Ситуация может привести к снижению цен на нефть. Согласно ожиданиям Bank of America, в первом квартале 2020 года котировки Brent опустятся в среднем до $58 за баррель. Это на 4% ниже текущей цены.