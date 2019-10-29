В Минске возле здания КГБ прошла акция памяти жертв сталинизма 10 29.10.2019, 18:59

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«Цепь памяти» была посвящена 82-й годовщине «черной ночи».

В Минске возле здания КГБ прошла ежегодная акция памяти жертв сталинизма «Цепь памяти».

Акция прошла в память о расстрелянных в ночь с 29 на 30 октября 1937 года в здании НКВД белорусских поэтах, ученых, общественных и политических деятелях. В списке жертв репрессий более 130 человек, среди них — Платон Головач, Михась Чарот, Алесь Дудар, Михась Зарецкий, Василий Коваль, Валерий Моряков и многие другие.

Прямую видеотрансляцию с акции вело «Радыё Свабода».

Акцию проводил политик Николай Статкевич. Он не согласовывал акцию с городскими властями, ее представляли как пикет кандидата в депутаты Елены Толстой.

Статкевич призвал «всех, кому это важно», приходит к КГБ, брать с собой свечи, так как «37-й год может вернуться, если мы позволим».

Более трех десятков человек вышли к зданию КГБ. Они прослушали выступления политиков и молитву священника Белорусской автокефальной церкви отца Викентия. После молитвы он окропил дверь здания святой водой.

По окончании акции участники поставили свечи на ступени КГБ, свечи тут же начали скидывать ногами «люди в штатском». Активист Николай Соляник жестко отреагировал на вандализм сотрудников КГБ.