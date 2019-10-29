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У Зеленского озвучили сумму, которую нужно потратить на восстановление Донбасса

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  • 29.10.2019, 19:17
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У Зеленского озвучили сумму, которую нужно потратить на восстановление Донбасса

Сумму назвал первый заместитель главы Офиса президента Украины.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса оценивается в 372 млн евро.

Об этом он сказал на инвестиционном форуме RE: Think. Invest in Ukraine в Мариуполе, передают Українські новини.

«По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей», — сказал он.

По его словам, только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо минимум 231 млн евро.

Среди наиболее пострадавших от военных действий прифронтовых районов он выделил Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

Трофимов добавил, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда. Их восстановление обойдется в более чем 72 млн евро.

По его словам, государство готово гарантировать полное и прозрачное сопровождение инвестиционных проектов и защищать права честных инвесторов на подконтрольных Украине территориях.


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