У Зеленского озвучили сумму, которую нужно потратить на восстановление Донбасса

У Зеленского озвучили сумму, которую нужно потратить на восстановление Донбасса13
- 29.10.2019, 19:17
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Сумму назвал первый заместитель главы Офиса президента Украины.
Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса оценивается в 372 млн евро.
Об этом он сказал на инвестиционном форуме RE: Think. Invest in Ukraine в Мариуполе, передают Українські новини.
«По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей», — сказал он.
По его словам, только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо минимум 231 млн евро.
Среди наиболее пострадавших от военных действий прифронтовых районов он выделил Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.
Трофимов добавил, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда. Их восстановление обойдется в более чем 72 млн евро.
По его словам, государство готово гарантировать полное и прозрачное сопровождение инвестиционных проектов и защищать права честных инвесторов на подконтрольных Украине территориях.