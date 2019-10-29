У Зеленского озвучили сумму, которую нужно потратить на восстановление Донбасса 13 29.10.2019, 19:17

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Сумму назвал первый заместитель главы Офиса президента Украины.

Первый заместитель главы Офиса президента Сергей Трофимов заявил, что восстановление подконтрольных Украине территорий Донбасса оценивается в 372 млн евро.

Об этом он сказал на инвестиционном форуме RE: Think. Invest in Ukraine в Мариуполе, передают Українські новини.

«По нашим подсчетам на восстановление поврежденной в результате вооруженной агрессии РФ на Донбассе транспортной инфраструктуры, промышленных, жилых и административных помещений нам нужно 372 млн евро. И это минимальные расчеты, что касается подконтрольных территорий Донецкой и Луганской областей», — сказал он.

По его словам, только на восстановление дорожно-транспортной инфраструктуры необходимо минимум 231 млн евро.

Среди наиболее пострадавших от военных действий прифронтовых районов он выделил Ясиноватский и Волновахский районы Донецкой области, Попаснянский и Станично-Луганский районы Луганской области.

Трофимов добавил, что только в Донецкой области полностью разрушены или повреждены 6,8 тыс. объектов жилого фонда. Их восстановление обойдется в более чем 72 млн евро.

По его словам, государство готово гарантировать полное и прозрачное сопровождение инвестиционных проектов и защищать права честных инвесторов на подконтрольных Украине территориях.