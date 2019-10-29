У российских олигархов и чиновников отберут кипрские паспорта? 4 29.10.2019, 19:52

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Иллюстрационное фото

Власти Кипра начинают тотальную проверку всех участников программы «Гражданство за инвестиции».

Власти Кипра начинают масштабную проверку участников программы «гражданство в обмен на инвестиции», в рамках которой кипрский паспорт можно было «купить», вложив 2 млн евро в экономику острова, передает finanz.ru.

Все заявки на получение гражданства, полученные до 2018 года, будут пересмотрены, заявил KIPE министр внутренних дел Кипра Константинос Петридис.

Решение принято советом министров полуострова 23 октября и коснется всех новых кипротов натурализовавшихся до ужесточения контроля.

Расширенный аудит проведут три американские компании, выигравшие открытый тендер - Sterling Diligence, Kroll и S-RM Intelligence and Risk Consulting. Его цель выяснить - есть ли среди получателей гражданства те, кому предъявлены какие-либо обвинения, либо фигуранты ограничительных мер Евросоюза, сообщил Петридис.

При выявлении нарушений паспорта будут отозваны, предупредил он. «Процесс лишения гражданства будет запущен во всех случаях, когда проверка выявит, что лицо или члены его члены его семьи обвиняются в каких-либо преступлениях, либо являются субъектами европейских или международных санкций», - заявил глава МВД.

Основанием для лишения гражданства могут стать и нарушения, совершенные после получения паспорта, уточнил он.

Среди россиян кандитаты на вылет - миллиардеры Виктор Вексельберг (11-е место в списке Forbes, 11,5 млрд долларов) и Олег Дерипаска (30-е место 3,6 млрд долларов), ставшие гражданами Кипра в 2017 году, а в прошлом году году включенные в санкционный список Минфина США вместе наркобаронами и диктаторами третьего мира.

С суммарным состоянием в 15 млрд долларов Вексельберг и Дерипаска представляют из себя лишь верхушку айсберга российских денег на Кипре, общий объем которых в 8 раз превышает кипрский ВВП (186 млрд долларов, по данным ЦБ РФ). Зачистку паспортных программ на Кипре инициировали власти Евросоюза. «Преступники ставят под угрозу безопасность Европы или хотят отмыть здесь свои капиталы», - заявила в августе прошлого года еврокомиссар по вопросам юстиции Вера Юрова.

Практика выдачи «золотых виз» и «золотых паспортов» в обмен на инвестиции и покупку недвижимости должна быть сокращена, поскольку ЕС не желает быть «убежищем для коррупции и грязных денег», потребовала она.

По данным Der Spiegel, помимо Кипра под прицел ЕК попали Греция и Мальта, активно торгующие паспортами, главными покупателями которых являются россияне и граждане бывших советских республик.

По данным правительства Мальты, каждый второй участник программы «Гражданство за инвестиции», действующей с 2013 года, предположительно, оказался выходцем из РФ. Среди тех, кто заплатил взнос в 650 тысяч евро, инвестировал не менее 350 тысяч евро в недвижимость и не менее 150 тысяч - в утвержденные правительством облигации оказались более 700 человек с типичными российскими именами и фамилиями - полные тезки крупных бизнесменов и чиновников, в том числе фигурирующих в списке Forbes. Среди них - основатель и совладелец "Яндекса" Аркадий Волож с членами своей семьи, владелец инвестиционной компании O1 Group Борис Минц, совладелец холдинговой компании ICT Holding Александр Несис, совладелец Beluga Group Александр Мечетин, один из крупнейших российских землевладельцев Игорь Худокормов и Алексей Марей, главный управляющий директор и зампред правления Альфа-банка, в ноябре 2017 года оставивший свои посты в связи с переездом семьи в Лондон.

Также в списке - предположительно семья владельца крупной девелоперской компании ФСК "Лидер" Владимира Воронина, тезки топ-менеджеров "Лаборатории Касперского", гендиректора золотодобывающей компании "Полюс" Павла Грачева; Дмитрий Дойхен и Николай Фартушняк - сооснователи крупнейшей сети магазинов спорттоваров "Спортмастер"; брат экс-министра транспорта России, помощника президента России Игоря Левитина Леонид с семьей и многие другие.