В Минске назначили новых главврачей 1 29.10.2019, 20:09

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Новые директоры назначены в РНПЦ «Мать и дитя» и в онкоцентре.

В РНПЦ «Мать и дитя» — новый директор. Ранее главного врача назначили и в городском клиническом онкологическом диспансере в Минске.

Акушер-гинеколог Сергей Васильев стал директором РНПЦ «Мать и дитя». Информацию об этом подтвердили в самом РНПЦ, она также появилась на сайте центра, передает tut.by.

До этой должности, с осени 2018 года, он возглавлял 1-ю городскую клиническую больницу. А еще раньше Сергей Алексеевич был заместителем главного врача по медицинской части Минского клинического роддома № 2.

Сергей Васильев стал директором РНПЦ «Мать и дитя». Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

В 2018 г. Сергей Васильев стал врачом года среди акушеров-гинекологов Беларуси. Сергей Алексеевич считается одним из лучших специалистов в стране. Он стоял у истоков лапароскопии в отечественной гинекологии.

Ранее в интервью он рассказывал, что женщине лучше всего родить ребенка в период 21 — 35 лет. Оптимально, если это произойдет в 25−28 лет.

— По классификации Всемирной организации здравоохранения, репродуктивный возраст у нас до 49 лет. Но с 35 лет появляются риски, связанные с генетическими аномалиями, тем же синдромом Дауна. В 40−45 лет женщина уже обрастает миомами, эндометриозом, артериальной гипертензией, нарушением жирового обмена, болезнями печени, почек… Если она собирается рожать после 40 лет, должна подойти к этому осознанно. Подготовиться, исключить все риски, проконсультироваться у специалистов. Если у нее все органы и системы функционируют исправно, — никаких вопросов нет, — объяснял он.

В приемной 1-й городской клинической больницы отметили, что обязанности главного врача сейчас исполняет Марина Ремша. Она заместитель главврача по медицинской части.

Назначен и главврач Минского городского клинического онкологического диспансера (бывший руководитель центра Владимир Караникстал министром). Еще в августе им стал Виктор Кондратович, который ранее был заместителем главврача по хирургии.

Виктор Кондратович в том числе руководит республиканским центром опухолей щитовидной железы.

Фото: Тамара Хамицевич, «Минск-Новости»

— Рак щитовидной железы — это единственное, наверное, заболевание, в отношении которого доказано: оно связано с аварией на Чернобыльской АЭС, с выбросом радиоактивного йода, — говорил Виктор Кондратович в интервью в апреле 2019 года на радио «Беларусь».

Он отмечал, что за 20 лет до аварии на ЧАЭС в Беларуси было около 2 тысяч пациентов с раком щитовидной железы, из них 60 человек — дети. За 30 лет после аварии заболели более 30 тысяч пациентов, детей и подростков — почти 1500.

В комментарии газете «Минский курьер» в 2018 году Виктор Кондратович рассказывал, что работает в онкодиспансере уже 26 лет. «Когда начинал здесь трудовой путь, наше учреждение располагало всего двумя корпусами и двумя десятками работников. Наставничать старшим коллегам было некогда, поэтому первые шаги в медицине молодым специалистам давались непросто. Сегодня коллектив большой. Только хирургических отделений — 7. В радиологическом установлено современное оборудование. Молодежь приходит мотивированная, глаза горят. Иногда могу пошутить: мол, видно, что учились, чтобы стать доктором, а не для того, чтобы не призываться в армию. Приятно наблюдать, как они профессионально растут», — говорил он.