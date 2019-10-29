В Беларуси расширили список банков, которые могут выплачивать пенсии и пособия 1 29.10.2019, 20:25

1,502

Теперь белорусы смогут обслуживаться в 11 банках вместо 5.

Минтруда разрешило еще шести банкам выдавать пенсии и делать другие выплаты по соцстрахованию. Об этом сообщают в МАРТ. Теперь белорусы смогут обслуживаться в 11 банках вместо 5, передает tut.by.

Сейчас получать пенсии и пособия в Беларуси можно только в пяти банках из 24 — в БПС-Сбербанке, Беларусбанке, Белинвестбанке, Белагропромбанке и Приорбанке. Банки, которые не имеют возможности их выплачивать, неоднократно обращались в Минтруда с просьбой и им тоже разрешить. Однако вопрос не был решен в положительном ключе.

Напомним, что 17 сентября Министерство антимонопольного регулирования и торговли вынесло предупреждение Минтруда. В действиях Минтруда усмотрели признаки нарушения антимонопольного законодательства, в частности закона «О противодействии монополистической деятельности и развитии конкуренции».

Сегодня МАРТ сообщил, что Минтруда выполнило предписание и предоставило равный доступ банкам к выплате пенсий, пособий и прочих. Шести банкам, которые хотели получить такую возможность, предложили заключить договоры по такому же принципу, как и с теми, которые делали это раньше. В список вошли Белгазпромбанк, БелВЭБ, Паритетбанк, Идея Банк, Банк Дабрабыт и Альфа-Банк. Минтруда разослало им проекты договоров.

В МАРТ отметили, что устранение барьеров на пути банков к обслуживанию социальных выплат будет способствовать развитию конкурентной среды, а значит, и повышению доступности и удобства банковских услуг.