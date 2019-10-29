Сотни белорусов собрались в Куропатах на Ночь расстрелянных поэтов 5 29.10.2019, 20:35

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Участники развернули большой национальный флаг.

Сегодня в 20.00 в урочище Куропаты началась «Ноч расстраляных паэтаў». Третий год подряд в День памяти жертв политических репрессий люди собираются там, чтобы читать стихи и почтить память жертв сталинских репрессий.

В Куропатах на Ночь расстрелянных поэтов пришли более 300 человек.

Участники развернули большой национальный флаг. На крестах по всем урочище зажгли свечи. Присутствующие зачитали список расстрелянных в эту ночь, передает nn.by.

Первым начало выступать духовенство.

Напомним, что ночь с 29 на 30 октября 1937 года в подвалах минской внутренней тюрьмы НКВД, «американки», было расстреляно более 100 представителей белорусской интеллигенции, в том числе 22 литератора.

Предполагается, что чтения будут продолжаться в течение 3 часов.

В 1930—1950-е годы в Беларуси было репрессировано около 600 тысяч человек. Около 200 тысяч из них погибли. Предположительно, около 30 тысяч расстрелянных захоронено в Куропатах.