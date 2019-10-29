Вакарчук считает ошибкой Зеленского отведение войск на Донбассе 12 29.10.2019, 20:50

2,242

Святослав Вакарчук

Лидер «Голоса» считает, что власти Украины должны отходить от заключенных в 2014 году минских соглашений.

Лидер партии Голос Святослав Вакарчук заявил, что, по его мнению, разведение сил и средств на Донбассе "не приведет ни к победе, ни к миру". Об этом сообщает liga.net со ссылкой на пресс-службу Голоса.

"Отвод войск как таковой не дает ничего, кроме выполнения минских договоренностей, которые давно устарели и не имеют никакого значения. Односторонние шаги по их выполнению не приведут ни к победе, ни к миру", - заявил Вакарчук.

Он считает, что власти Украины должны отходить от заключенных в 2014 г минских соглашений, "которые Украиной, Россией, Францией, Германией с тех пор читаются по-разному".

В случае Золотого Вакарчук считает недопустимым отвод войск без выполнения условий семидневного режима тишины.

"Еще утром мы читали сообщение штаба ООС об обстреле со стороны врага, а уже в обед слышим заявления об отводе. Такие действия президента и его команды являются ошибкой, нельзя идти ни на какое разведение войск, пока режим тишины не обеспечен" – заявил лидер Голоса.