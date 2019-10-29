Ирина Халип и Евгений Афнагель встретились с наблюдателями БДИПЧ ОБСЕ в Минске 5 29.10.2019, 21:06

2,582

Темой разговора стало массовое снятие кандидатов в депутаты от «Европейской Беларуси» с выборов.

Представители гражданской кампании «Европейская Беларусь» Евгений Афнагель и Ирина Халип встретились с политическим аналитиком миссии наблюдателей Бюро по демократическим институтам и правам человека Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Рашадом Шириновым, его помощницей Марией Роговой. Темой разговора стало массовое снятие кандидатов в депутаты с выборов, а также другие нарушения закона со стороны официальных властей, передает пресс-служба «Европейской Беларуси».

- Даже в истории лукашенковской Беларуси такая массовая отмена регистраций оппозиционных кандидатов в депутаты – впервые, - сказал Евгений Афнагель. - Никогда раньше такого еще не было. Об этом и шла речь на встрече. Мы рассказали о том, как прошел сбор подписей, как идет агитация, предоставили наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ информацию о том, за что кандидатам в депутаты от «Европейской Беларуси» были вынесены предупреждения. Перечислили многочисленные факты нарушения закона избирательными комиссиями и государственными СМИ – цензуру агитационных материалов, снятие с эфира обращений к избирателям, отказ в публикации программ в официальной прессе, затягивание срока выдачи документов, запрет на использование лозунгов, необъяснимый страх властей перед словами «диктатура», «баста», «европейская Беларусь», предупреждения

Как раз во время встречи был снят с выборов кандидат в депутаты от «Европейской Беларуси» по Бобруйскому Первомайскому избирательному округу Арсений Чигирь. Мы рассказали о том, как местный избирком выдал себя, написав в первом предупреждении фамилию другого нашего кандидата – Артема Черняка. Договорились о том, что все документы, касающиеся незаконных действий властей в отношении представителей гражданской кампании будут оперативно предоставляться наблюдателям БДИПЧ ОБСЕ.

- Мы говорили о том, что Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ пора уже всё-таки переходить к иной оценке выборов, - сказала Ирина Халип. - Каждый раз у нас происходит одно и тоже: после выборов ОБСЕ выдает вердикт, что выборы не соответствовали международным стандартам, а власть на это радостно выдает свой вердикт, что выборы прошли под международным наблюдением. И это повторяется уже 20 лет. Поэтому, мы, в свою очередь, высказывая собственное мнение, говорили о том, что пора уже переходить к несколько иным, более жестким оценкам всего, что происходит, и называть эти выборы не просто не соответствующим международным стандартам, а – незаконными, нелегитимными, такими, как, собственно говоря, они и есть.