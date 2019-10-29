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Пять минут правды
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Под Офисом президента Украины прошла акция «Ні кроку назад»

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  • 29.10.2019, 22:03
Под Офисом президента Украины прошла акция «Ні кроку назад»

Украинцы протестовали против отступления на Донбассе.

Во вторник, 29 октября, в Киеве под стенами Офиса президента Украины прошла акция протеста против разведения войск на Донбассе, передает «Новое время».

Организаторы акции Движение сопротивления капитуляции считают, что разведение войск в Золотом и Петровском «больше выглядит как отступление».

По мнению активистов, президент Владимир Зеленский игнорирует многомиллионный голос участников протестов Нет капитуляции!, которые выступают против «мира на Донбассе» на условиях Москвы и сдачи украинских территорий.

«Движение сопротивления капитуляции предупреждает власть, что нельзя игнорировать мнение большинства украинских граждан и действовать вопреки национальным интересам», — говорится в сообщении.

Участники митинга принесли под стены ОП плакаты, отсылающие к недавней беседе Зеленского с добровольцами в Золотом: «Ей 28, она точно не лох», «Вова, ты не лох, не отводи войска», «Какое разведение? Ты же не лох».


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