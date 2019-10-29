Под Офисом президента Украины прошла акция «Ні кроку назад» 3 29.10.2019, 22:03

Украинцы протестовали против отступления на Донбассе.

Во вторник, 29 октября, в Киеве под стенами Офиса президента Украины прошла акция протеста против разведения войск на Донбассе, передает «Новое время».

Организаторы акции Движение сопротивления капитуляции считают, что разведение войск в Золотом и Петровском «больше выглядит как отступление».

По мнению активистов, президент Владимир Зеленский игнорирует многомиллионный голос участников протестов Нет капитуляции!, которые выступают против «мира на Донбассе» на условиях Москвы и сдачи украинских территорий.

«Движение сопротивления капитуляции предупреждает власть, что нельзя игнорировать мнение большинства украинских граждан и действовать вопреки национальным интересам», — говорится в сообщении.

Участники митинга принесли под стены ОП плакаты, отсылающие к недавней беседе Зеленского с добровольцами в Золотом: «Ей 28, она точно не лох», «Вова, ты не лох, не отводи войска», «Какое разведение? Ты же не лох».