Беларусь и США обсудили размещение американских войск в Литве 29.10.2019, 22:33

Станислав Зась и Дженифер Мур

Состоялась встреча госсекретаря Совбеза Зася и временного поверенного в делах США в нашей стране Дженнифер Мур.

29 октября в Минске состоялась встреча госсекретаря Совета безопасности Беларуси Станислава Зася и временного поверенного в делах США в нашей стране Дженнифер Мур.

Как информирует БелТА, инициатором встречи была американская сторона.

На встрече обсуждены вопросы белорусско-американского взаимодействия, а также затронуты проблемы международной и региональной безопасности в контексте планов развертывания дополнительных военных контингентов США вблизи границ Беларуси.

Американская сторона подробно проинформировала о планах проведения операции "Атлантическая решимость" и учения "Защитник Европы - 2020", составе и численности привлекаемых сил и средств, а также сроках их возвращения к местам постоянной дислокации.

Помимо этого, стороны обменялись мнениями о положении в сфере контроля над вооружениями и укреплении мер доверия и безопасности. Достигнута договоренность о дальнейшем продолжении диалога.