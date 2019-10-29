Кто в Беларуси зарабатывает на поставках угля из Донбасса? 29.10.2019, 22:56

Журналисты провели большое расследование.

Польские журналисты Михал Потоцкий (Michał Potocki),Каролина Баца-Погожэльска (Karolina Baca-Pogorzelska) и словацкий журналист Томаш Форро (Tomáš Forró) опубликовали большое расследование о доставке угля из оккупированного Донбасса в ЕС, передает «Белсат».

Авторы расследования утверждают, что им удалось встретиться с торговцем антрацитом под видом потенциальных покупателей, проанализировать кипы таможенных документов, а также выяснить роль Беларуси в схеме поставок «кровавого угля» в Евросоюз и Украину.

Белорусский уголь

В 2018 году Беларусь неожиданно стала одним из крупнейших экспортеров каменного угля в Европу и Украину. Годом ранее объем экспорта угля в Украину был в 946 раз меньше.

Авторы расследования о кровавом антраците уверены, что белорусские компании приобретают в России уголь, вывезенный из Донбасса. По крайней мере часть угля, приобретенного белорусами в России, поступает с оккупированных территорий, утверждают журналисты. Косвенно это подтвердил экс-главарь «Луганской народной республики» Игорь Плотницкий в разговоре с российским изданием «Известия», в которой похвастался, что «ЛНР» продает уголь частным компаниям из Беларуси.

Стоимость одной тонны донбасского антрацита может составлять $ 20-25. После легализации в России и доставки в Беларусь цена вырастает до $ 80. Соответственно, посредники между продавцами из Донбасса и покупателями в Беларуси зарабатывают $ 55-60 на каждой тонне (минус стоимость доставки).

Из украинской таможенной статистики за 2018 год следунт, что поставками угля в Украину занимались 4 зарегистрированные в Беларуси компании: гомельские ООО «Бизнес-Альянс» (80,26 тысяч тонн) и ООО «Транс-Уголь» (46,29 тысяч тонн), ООО «Экойл Кемикл» (27,07 тысяч тонов) из Полоцкого района и ООО «ЭколайнСистемс» (20,11 тысяч тонн) из Минска.

В 2019 году стало известно, что белорусские компании ООО «Вестэк» і «Бизнес-Альянс» попали в скандал с продажей донбасского угля в Украину. В 2017 донецкий «Уголь Донбасса» продал уголь россиянам, а они белорусской компании ООО «Вестэк» (появилась незадолго до оформления сделки). Позже «Вестэк» продал уголь гомельскому ООО «Бизнес-Альянс», которое продало его в Украину. Правда, в феврале 2019-го владелец «Бизнес-Альянс» утверждал, что серыми схемами его компания не занимается.

«Под видом« Мерседеса» не завезешь «Запорожец». Уголь, как и любой товар, отличается сильно по характеристикам. Лаборатории дают сертификаты. Они же не пойдут на подделку. Это невозможно. Нам противозаконные схемы не интересны», – сказал владелец «Бизнес-Альянса» Андрей Байдо.

В 2017 году «Белсат» писал о кампании ООО «Белкарботранс». Тогда она даже не скрывала, что торгует донбасским углем.

Зачем Беларусь в этой схеме?

Большую часть угля Беларусь реэкспортирует в Украину (588,5 тысяч тонн из 853,9 в 2018 году – Белстат). По украинской таможенной статистике, только 170 тысяч тонн.

В первом полугодии 2019-го объем поставок вырос до 1,01 млн тонн, говорится в расследовании. По мнению словацкого и польских журналистов, львиная доля этого угля поставляется в Беларусь через фирмы «Газ-Альянс» и «Внешторгсервис», принадлежащих украинскому олигарху Сергею Курченко.

Напрямую из России Украина приобретать уголь не может из-за российских санкций. Также Киев не может приобрести уголь и в самопровозглашенных республиках – украинские законы запрещают торговлю с компаниями с оккупированных территорий.

Авторы расследования выяснили, что по подобным схемам донбасский уголь поставляется и в Евросоюз. По их подсчетам, ежегодно Польша приобретает около 250 тысяч тонн сепаратистского угля (около 1% от экспорта российского угля в Польшу).

Донбасский уголь также приобретают в Чехии, Словакии, Румынии и Германии.

Один из авторов расследования сейчас работает над книгой, в которой будут подробно описаны схемы торговли кровавым антрацитом.