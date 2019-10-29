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Турция отказалась от покупки российских Су-35

  • 29.10.2019, 23:15
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Турция отказалась от покупки российских Су-35
Су-35

Анкара предпочла российским истребителям американские F-35.

Министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара не планирует покупать у России истребители Су-35. Об этом сообщает ТАСС.

Акар подчеркнул, что Турция останется партнером США по программе истребителей-бомбардировщиков пятого поколения F-35, а утверждения о приобретении российских самолетов не соответствуют действительности.

25 октября издание Daily Sabah со ссылкой на собственные источники сообщало, что Москва и Анкара близки к заключению соглашения на поставку Су-35. По сведениям издания, Турция планировала закупить 36 российских самолетов.

28 июня сенат США запретил продавать Турции F-35. США и другие страны НАТО опасаются, что если у Анкары появятся и российские зенитно-ракетные комплексы С-400, и американские истребители F-35, то радары российских систем научатся вычислять и отслеживать эти самолеты.


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