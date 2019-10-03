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Акции против формулы Штайнмайера прошли в Киеве и еще в семи городах Украины

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  • 3.10.2019, 7:52
Акции против формулы Штайнмайера прошли в Киеве и еще в семи городах Украины

От Зеленского потребовали обнародовать стенограммы его разговоров с Путиным.

Акция против подписания Украиной формулы Штайнмайера прошли вчера, кроме Киева, также в Запорожье и Харькове. В Запорожье требовали от президента Владимира Зеленского обнародовать стенограммы его разговоров с президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом сообщает Укринформ.

В Харькове, на площади Свободы возле палатки на акцию собрались более 200 активистов националистических организаций Национальные дружины, Традиция и порядок, Союз ветеранов АТО, ВО Свобода, а также организации Демократична сокира.

Согласно заявлению активистов, которое они раздавали прохожим, протестующие требуют от Зеленского ввести "реальное, а не фейковое, как в декабре 2018 года, военное положение в прифронтовых территориях и полную экономическую блокаду временно оккупированных территорий - до полной деоккупации".

Фото: zp.depo.ua

В Запорожье на площади Героев на акцию протеста против формулы Штайнмайера собрались около 250 человек.

Там потребовали обнародовать стенограммы разговоров Зеленского с Путиным, а также приостановить отвод украинских войск.

Также против подписания формулы протестовали в Черновцах. Собравшиеся требовали внеочередного собрания областного и городского советов, на которых депутаты могли бы высказать официальную позицию по этому поводу.

Кроме того, акции протеста прошли в Днепре и Кривом Роге.

В Одессе, по сообщению Думской, на аналогичную акцию вышли около 300 человек. После митинга участники отправились к областному управлению СБУ, где оставили обращение с требованием обнародовать подписанный Леонидом Кучмой документ и привлечь к уголовной ответственности инициаторов подписания со стороны Украины как государственных изменников.

Вголос сообщает, что акция против формулы Штайнмайера прошла также во Львове.

В Киеве вчера больше тысячи протестующих провели акцию на Майдане Независимости, после чего переместились под Офис президента на Банковой.


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