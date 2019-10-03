С «Погоней» и Калиновским: в Березино открылся патриотический тату-салон 3.10.2019, 7:59

Татуировки на национальную тематику в нем принципиально делают по себестоимости.

«1863» – новая студия татуировки в Березино. Татуировки на национальную тематику здесь принципиально делают исключительно по цене материалов для их выполнения. То есть работают мастера фактически задаром, сообщает «Белсат».

В оформлении студии использованы орнамент, баннеры с изображениями Кастуся Калиновского, а также цитаты руководителя восстания 1863 года.

Виктор Циркунович, тату-мастер студии «1863»:

«Была идея как-то популяризировать среди населения Березино национальную идею. Было увлечение вообще татуировкой. Ну и пришло, что можно эти две вещи объединить в одну».

По словам владельцев и работников студии, идея этого проекта витала уже пару лет, однако реализовать ее удалось только сейчас.

Павел Виноградов, барбер:

«Это не только для Березино такая довольно серьезная штука, это в принципе для Беларуси. Потому что, насколько мне известно, в Беларуси нет ни одной тату-студии, оформленной полностью в национальном стиле».

Для еще большей популяризации своей идеи студия обещает разыгрывать бесплатные тату с белорусским орнаментом на своей странице в «Инстаграме». Первый победитель розыгрыша появился уже на второй день работы студии.

Виктор Циркунович говорит, что работники студии получали положительные отзывы на свою работу и от людей, которые не интересуются татуировкой, но поддерживают белорусский национальную идею.