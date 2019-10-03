Балтия отказывается от российского газа 3.10.2019, 8:13

Вводится в строй газопровод между Эстонией и Финляндией.

Газопровод Balticconnector, который свяжет Эстонию и Финляндию, протяженностью 55 км и стоимостью 43,4 миллиона евро будет готов к декабрю 2019 года. Работы по прокладке газопровода ведутся в Эстонии в волостях Кийли, Саку, Сауэ и Ляэне-Харью и городе Кейла. Прокладка трубопровода диаметром 711 мм началась на полуострове Пакри и завершится в Кийли, сообщил занимающийся прокладкой трубопровода строительный консорциум, передает delfi.lv.

Газопровод будет состоять из спаянных 12-метровых секций. Вес секции в зависимости от толщины стенок составляет 1,8 — 2,6 тонны. По сообщению оператора системы электропередач Эстонии, Balticconnector заработает в начале 2020 года, когда свою деятельность начнет совместный эстонской-финский газовый рынок.

В соответствии с соглашением газ со следующего года будут передавать между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат. Это сделает рынок более привлекательным для потенциальных продавцов газа, а более тесная конкуренция должна обеспечить потребителю более выгодные цены на газ. После завершения работы над газовыми смычками между Литвой и Польшей местный газовый рынок больше не будет зависеть от поставок Газпрома.

Общая стоимость проекта с учетом работ по укреплению газопровода между Эстонией и Латвией составит порядка 300 миллионов евро, из них более 200 миллионов евро в проект вложит ЕС.

Подводная часть Balticconnector от эстонского Палдиски до финского Инкоо составит 77 километров, наземная — 55 километров в Эстонии и 21 километр — в Финляндии.