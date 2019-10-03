Скандал под Мозырем: водителя заставляют работать на рухляди 14 3.10.2019, 8:34

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Что происходит на предприятии «Козенки-Агро»?

В позапрошлом году в августе мозырчанин Иван Моро закончил сельскохозяйственный колледж. По распределению его направили на предприятие «Козенки-Агро» в Мозырском районе, сообщает «Белсат».

По образованию Иван – техник-механик, но устроили его водителем. Старый МАЗ, доставшийся ему, был неисправным и даже не имел техосмотра.

«Мне говорили:« Если не хочешь ездить, мы тебя уволим по статье, зачем нам такой водитель?» А как молодой специалист только устроился, – рассказывает Иван. – Мне директор предложил уволиться по собственному желанию, как будто я не выполнял приказы. Но техника была неисправна. Я ему ответил, что я молодой специалист и должен отработать свой срок по распределению».

Помощи молодой специалист в необходимом техническом обслуживании так и не дождался.

«Был куплен новый цилиндр, который я самостоятельно установил, хотя и просил слесарей, сварщиков и инженеров, чтобы мне помогли», – говорит Иван.

В результате цилиндр не выдержал нагрузки и разорвался. Тогда появился приказ вычислить из зарплаты Ивана 833 рубля – за причиненный предприятию ущерб. С помощью правозащитников парень обжаловал решение в суде. Он добился, чтобы главного инженера и директора «Козенки-Агро» привлекли в соответчики. Но это еще не конец.

«Сейчас пишут докладные, что я, якобы, отказываюсь от работы, но на самом деле они не обеспечивают меня всем необходимым: материалом, инструментами, рабочими. Я так понимаю, хотят меня уволить за нарушения трудовой дисциплины», – говорит Иван.

Владимир Телепун из правозащитного центра «Вясна» говорит, что нарушений со стороны «Козенки-Агро» действительно много.

«Здесь нарушение было и Трудового кодекса, и коллективного договора. Само предприятие даже не знает, что у них в договорах было», – объясняет юрист.

Правозащитник говорит, что в подобной ситуации молодому специалисту необходимо фиксировать все нарушения и добиваться расторжения контракта по вине работодателя. В данном случае Иван Моро получит еще и денежную компенсацию.