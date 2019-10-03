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КНДР заявила о запуске баллистической ракеты с подводной лодки

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  • 3.10.2019, 8:36
КНДР заявила о запуске баллистической ракеты с подводной лодки

Испытания прошли на восточном побережье страны.

Власти КНДР заявили о том, что в среду утром с подводной лодки на восточном побережье страны была успешно запущена новейшая баллистическая ракета Pukguksong-3. Как сообщает северокорейское информационное агентство ЦТАК, проведенные испытания подтвердили тактические характеристики новой ракеты, передает РБК.

В ЦТАК указали, что на испытаниях присутствовали руководящие члены Трудовой партии Кореи.

«Поздравления» участникам испытаний направил лично диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын.

Pukguksong-3– очередная версия баллистической ракеты, впервые испытанной в КНДР в 2016 году.

В мае 2017 года Северная Корея испытывала ракету Pukguksong-2. Как выяснилось, она смогла пролететь около 500 километров и упала в Японском море. Запуск ракеты осудил Совет безопасности ООН, назвавшие действия Пхеньяна «дестабилизирующим поведением и грубым, провокационным нарушением».


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