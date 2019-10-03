От действий Лукашенко уже мало что зависит 11 Всеволод Раневский, UDF.BY

3.10.2019, 9:07

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Только кто ему об этом скажет?

Многое из происходящего внутри нашей страны и вокруг нее прямо указывает на значительную опасность скорой аннексии Беларуси Россией и ее дальнейшего превращения в очередную безликую российскую провинцию, ведь все больше и больше фактов, к сожалению, свидетельствует об угрозе именно такого развития событий.

Например, в недавно представленном белорусским правительством Лукашенко проекте программы деятельности в рамках интеграции Беларуси и России, и, который, был согласован правительствами обоих стран, по оценкам С.Румаса был решен главный вопрос, который долгое время препятствовал согласованию этого документа: унификация принципов продажи энергетического сырья.

Зная Россию трудно поверить, что она пошла на какую-либо «скидку» бесплатно – опыт торговых и энергетических войн между нашими странами не дает повода так подумать. Тогда за что?

Независимость. Именно так можно оценить другие согласованные позиции данного документа - единую налоговую систему и бюджетную политику которая между прочим начнёт внедряться уже в декабре этого года. Дальше – больше и со следующего года начнется унификация таможенной и судебной системы, ходят разговоры о единой валюте двух стран и, хотя Центробанки Беларуси и РФ пока в данном вопросе не могут прийти к единому мнению, известно, что Лукашенко является сторонником этого. Так что можно не сомневаться, единой валюте – быть, причем не на самых лучших для нас условиях, при которых единственным ее эмитентом останется Москва.

Что же остается от независимой Беларуси в случае реализации этой «дорожной карты»? Пока для россиян не решен только один важный вопрос – армия. В июле, во время «дня независимости», Лукашенко заявил, что он не хочет объединения военного сектора, только судя по всему кто ж его будет спрашивать, «сделают предложение от которого невозможно отказаться» и все. Конечно не сейчас, в данный момент важно «не спугнуть», а потом - ведь в условиях унификации таможенной, судебной, налоговой и бюджетной политики на фоне единого российского эмиссионного центра это проще простого. В самой РФ такие вопросы решаются довольно незамысловато: давать или не давать регионам деньги в Москве определяют в зависимости от уровня их «покладистости».

Причем это нисколько не преувеличение, в этих условиях Беларусь по статусу не просто станет обычным российским регионом, а еще и дотационным, ведь значительная часть наших бюджетообразующих компаний будут скуплены на корню Россией и вольются в холдинги, которые налоги заплатят конечно, но в Москве. Нам же останется только то, что России по каким-то причинам не интересно, а какими налогами такие предприятия смогут наполнить республиканский или в таком случае правильно сказать областные бюджеты думаю в целом понятно – мизер.

Долго ли продержится Лукашенко в экономически зависимом государстве, причем полностью «обложенном» фактически российской нормативной базой – вопрос риторический. За деньгами в Москву надо будет ехать и то без гарантии их получения. Заметили, что в последнее время с повестки дня снят вопрос о строительстве в нашей стране базы воздушно-космических сил РФ, действительно, зачем им одна база в преддверии получения всей Беларуси?

Данный вектор движения нашего государства «на Восток» отлично чувствуют и на Западе. В частности, один из основателей берлинского интеллектуального Центра либеральной современности М.Бек совместно с экс-президентом фонда Генриха Бёлля Р.Фюкс опубликовали материал: «Путин хватается за Беларусь» в котором указали:

«Незаметно для Запада Путин усиливает давление, чтобы принудить Беларусь к государственному союзу. Это означало бы конец белорусской независимости и значительно изменило бы стратегическую ситуацию в Центральной и Восточной Европе».

«Важнейшим рычагом Москвы авторы называют «экономическую зависимость режима. До 10% белорусского ВВП зависит от доброй воли Кремля. К ней относятся низкие цены на нефть и газ, беспошлинный ввоз в Россию продукции сельского хозяйства и промышленности, а также кредиты, которые позволяют Лукашенко поддерживать статус-кво внутри страны», - отмечается в материале.

На этом фоне очень показательным является то, что вскоре после посещения Минска Н.Патрушевым, А.Лукашенко сделал заявление в интервью украинским журналистам, где впервые по сути скоррелировал свое видение конфликта на Донбассе с кремлевским и даже предложил наших пограничников для контроля участка украинско-российской границы. Кстати, если «срастется» то россиянам контроль над белорусскими военными пока и не нужен, их «независимость» Кремлю даже более выгодна.

Самое неприятное в данной ситуации, что ключевым в ней, похоже является визит Патрушева – судя по всему кроме экономики и признаков государственности (налоги, бюджет, суды, таможня) мы утрачиваем еще и внешнеполитическую независимость и ведь главное за что – за скидку на нефть, которая к тому же судя по последним событиям, все чаще будет загрязнена хлором.

Жаль, что ситуация во многом «запущена» и даже от действий самого Лукашенко уже мало что зависит.

Только кто ж ему об этом скажет?

Всеволод Раневский, UDF.BY