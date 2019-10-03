Белорусам пора готовиться к дефициту импортных лекарств? 6 3.10.2019, 9:21

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«Ручное управление» медициной дает побочный эффект.

Министр здравоохранения Владимир Караник заявил, что в Беларуси с нового года заработает новый перечень препаратов, на которые будут установлены «предельные отпускные цены». Это уже отпугнуло четырех поставщиков медицинских препаратов.

К чему может привести такая политика властей на фармацевтическом рынке? За комментарием сайт Сharter97.org обратился к профессиональному врачу, челюстно-лицевому хирургу, матери четверых детей, активистке гражданской кампании «Европейская Беларусь» Елене Терешковой, которая принимает участие в «парламентской кампании» по Каменногорскому избирательному округу №101:

- Когда власть начинает включать ручное управление, то, всегда, в качестве побочного эффекта, происходит снижение эффективности. Самым эффективным, с точки зрения международной экономики, как я понимаю, является конкуренция.

Как только конкуренцию пробуют взять под контроль, то влияние потребителя нивелируется и остается только влияние этого самого ручного управления.

Помните, летом Минздрав опросы проводил по поводу иностранных лекарств? На мой взгляд, инициатива опросить население, от кого бы она не исходила, это дело положительное, но, видя то, как у нас подсчитывают голоса на «выборах», можно подумать, что и остальные категории у нас подгоняются под желаемый результат. Естественно, это все будет подаваться, как «улучшение доступности для населения», но дело в том, что насколько бы не были доступны некачественные вещи — качественными они от этого не становятся.

Все-таки, больший выбор в этом случае важнее, чем низкая цена. Будет очень грустно, когда крупные фармкомпании откажутся от сотрудничества с Беларусью из-за ручного управления в этой области.

Тем не менее, а что властям остается делать - население беднеет. Может быть, для некоторых граждан, это, на самом деле, станет помощью, потому что иногда бывает, что плохое лучше, чем никакое, но это снова же не делает чести правительству. Если власти хотят выплывать за счет затыкания дыр, предложения абы-чего вместо реально нужного, то это вовсе не повышает доверие к ним и не улучшает здоровье нации.

Спустя несколько лет мы будем наблюдать эффект и я боюсь, что он будет совсем не положительным.

- Как уже сейчас в Беларуси выглядит ситуация с медицинскими препаратами, ценами на них?

- Вот вам сегодняшний свежий пример. Пришла пациентка, которая предупредила, что у нее раньше был гепатит С. Она его успешно вылечила, воспользовавшись индийскими препаратами. Я уже не в первый раз слышу историю о том, что люди самостоятельно из Индии заказывают препараты от гепатита С, которые им отлично помогают. Поскольку проблема гепатита С, к сожалению, носит в нашей стране массовый характер, а еще несколько лет назад цены на курс лечения были очень высокие, то пусть бы государство позаботилось про то, что нужно у поставщиков закупить препараты, которые реально работают.

Я не специалист по гепатитам, но это та болезнь, которая интересует меня, как профессионала, потому что я всегда рискую ее подхватить от пациентов. В общем, хотелось бы, чтобы передовое и лучше, пусть даже немного более дорогое, до наших людей доходило.

Могу сказать, что эффективность белорусских лекарств не всегда плохая, но «не всегда плохая» - это далеко от идеала.

- В соседней Литве врач получает на руки 1500−2000 евро в месяц. Как обстоят дела в зарплатами у врачей в нашей стране?

- В цифрах нам с Литвой, к сожалению, не сравниться. Скажу так, в Швеции врачи работают на 0,75 ставки. Это информация от моей сестры, которая работает врачом в Швеции. Во-первых, если они будут работать на полную ставку, то это большие налоги, а, во-вторых, 0,75 ставки — это как-раз столько, сколько нужно, чтобы обеспечить себя и иметь время на семью, хобби. Я, в отличии от нее, иногда работаю на 1,5 ставки, а бывает, что и больше. В противном случае, мой доход не покроет мои потребности.

В то же время, в медицине постоянно происходят непонятные намеки на манипуляции с категориями. То их вводят, то хотят отменить, то хотят пересмотреть. Минздрав то дает разрешение на досрочную сдачу на категорию, то наоборот запрещает. Правила игры, как и везде в нашей стране, очень изменчивые и мутные.

Получается, что даже те копейки, которые мы могли бы зарабатывать благодаря повышению категории, пробуют забрать. Мухлюют, манипулируют и вводят ручное управление. Хотя, на самом деле, сдача на категорию не всегда означает, что специалист имеет достаточно знаний, чтобы считаться более квалифицированным. Вот тут появляются элементы профанации, связанные с тем, что категорию якобы должны получать все и подтверждать все, но государство не может позволить себе поставить фильтр профессиональной пригодности просто из-за того, что тогда обвалится вся система.

- Вы принимает участие в «парламентской кампании», провели ряд пикетов по сбору подписей в Минске. Расскажите об этом подробнее.

- Пикеты по сбору подписей мы обязательно проводим несколько раз в неделю. Могу сказать, что атмосфера на них достаточно дружелюбная. Агрессивно настроенных людей не было. Обычно люди подходят или с вопросами, готовые поддержать, или проходят мимо.

В общем, диалоги с людьми происходят достаточно часто. Отмечу, многие не верят, что эти «выборы» принесут какой-то результат. Многие знают, кто виноват в том, что «выборы» нам не приносят плодов. Тем не менее, я регулярно слышу, что люди очень бы хотели честных выборов, понятной альтернативы. Люди позитивно реагируют на то, что, я, например, продолжаю работать в медицине. Человек, который работает для людей — это тот кандидат, которого хотят видеть люди. Я слышу жалобы на то, что не понятно, кто выбирал «парламентариев» предыдущего созыва и не понятно, чем они там занимаются. Люди хотели бы видеть более открытый парламент, про который хоть что-то известно и чтобы была какая-то обратная связь, потому что сейчас — это закрытый клуб и у избирателей складывается впечатление, что попав туда многие «депутаты» отрываются от народа.

Мы людям стараемся объяснить важность общественной активности и что единственный путь, которым мы можем добиться перемен — это совместно работать на них. Примечательно, что люди с нами соглашаются. Ситуация сложная, но наша работа на улицах очень нужна. Независимо от того, удастся ли нам собрать необходимое количество подписей, не зависимо от того, признают ли их «комиссии», наша работа не проходит даром.

Само появление наших флагов на улицах уже будит людей. Большинство из которых даже и не знало, что, оказывается, всего только через месяц будут «выборы» в «парламент», которые определяют судьбу страны на протяжении большого промежутка времени. Ведь законы, принятые «парламентом», могут работать десятилетиями. Большой минус нашего государства, что не идет работа с населением, что нет источников государственных, которым бы люди доверяли.

Режимы не вечные и чем раньше мы начнем воспитывать наше население в сторону политической активности, тем меньше проблем будем иметь после смены режима.

Участие в «выборах» я расцениваю, как конструктивный и необходимый шаг.

Сейчас отличный момент, чтобы показать людям, что есть те, за кем можно идти. Есть те, к кому можно присоединяться и люди готовы к дискуссии. Главное, что мы сейчас делаем — это вирусная популяризация своей позиции. Человек, который 20-30 минут разговаривал с тем, кто стоит на пикете по сбору подписей, будет этой информацией делиться дальше: обсуждать понравилось или нет, возмутило или впечатлило, но он будет об этом говорить, а это именно то, что нам нужно.

Нужно, чтобы общество получило повод обсудить политическую ситуацию в стране. Тогда белорусы придут к причинам существующего положения. У нас люди очень умные, они все понимают. Если бы пикеты были разрешены целый год и каждый день, то на них можно было бы насобирать очень много интересных и нестандартных мыслей, потому что они как-раз и рождаются во время дискуссии.

Я рада, что участвую в «выборах». Однозначно, я считаю это важным шагом для себя и не только для себя.

- Чтобы вы пожелали белорусам в сложившейся ситуации?

- Хочу сказать две вещи: нашу страну спасут профессионалы и активные люди. Профессионалом нужно быть каждому на своем месте и честно работать, а активным быть там, где важно взять судьбу в свои руки. Политика — это именно тот случай, когда если вы не занимаетесь политикой, то рано или поздно политика займется вами.