Стало известно, сколько сахара можно добавлять в кофе 8 3.10.2019, 9:03

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Специалисты рассказали, как пить утренний напиток с пользой для здоровья.

Выпить чашечку кофе с сахаром – это повседневный ритуал для многих поклонников ароматного напитка. Но разве сладкий кофе не вреден для здоровья?

Сейчас из-за тенденции к здоровому питанию сахар не так популярен. Многие поклонники сладкого кофе теперь дважды думают, прежде чем подсластить напиток. Мы объясним вам, что такое сахар, почему его так любят добавлять в кофе, действительно ли сладкий кофе вреден, и чем можно заменить белый сахарный песок, пишет nivonarussia.ru.

1 Что такое сахар?

Когда мы слышим слово «сахар», то обычно думаем о белом сахаре, который подают к чашечке кофе в каждом кафе. Этот обычный столовый сахар производят из сахарного тростника или сахарной свеклы. Говоря на языке химии, это так называемый сложный сахар (дисахарид), который в свою очередь состоит из простых сахаров (моносахаридов), виноградного сахара (декстрозы) и фруктового сахара (фруктозы).Помимо белого сахара существует еще много других видов сахаров, таких как мед или патока, которые отличаются между собой только количественным соотношением простых сахаров.

Сахар является углеводом и, следовательно, одним из важнейших источников энергии для организма. На самом деле все углеводы в конечном итоге состоят из различных видов сахаров. Таким образом это не только вкусовой источник удовольствия, но и пищевой продукт.

2 Почему в кофе любят добавлять сахар?

Любовь к сладкому кофе имеет две причины: эволюционную и историческую.

В древности сладкий вкус был важен для выживания наших предков. Он указывал на то, что обнаруженная пища съедобная, содержит углеводы и, следовательно, много калорий. И то, и другое имело важнейшее значение при скудных пищевых ресурсах каменного века. Горький вкус, напротив, свидетельствовал о том, что растение ядовито. Что-то кислое на вкус оценивалось как незрелое или испорченное. Кроме того, мы с самого рождения впитываем пристрастие к сладкому вместе с приторным вкусом грудного молока.

Другая причина кроется в истории кофе. В тот период, когда напиток стал популярным в Германии, он часто имел горький вкус. Это было связано с плохим качеством зерен и способом их обжарки. Похожие на кофе напитки и суррогаты, которые были распространены в военное и послевоенное время, такие как ячменный кофе или цикорий, также в чистом виде горькие на вкус.

Из-за этого у нас сформировалось убеждение, что натуральный кофе горький, а, чтобы сделать его съедобным, нужно добавить сахар. Д ля кофе, который продается в супермаркетах и производится путем обжарки в промышленных масштабах, это справедливо и на сегодняшний день. Однако в настоящее время существует множество индивидуальных жаровен, в том числе и наша, где обращают особое внимание на качество кофейных зерен и используют бережные технологии обжарки.

3 Кофе с сахаром – вреден для здоровья или нет?

Ответ на этот вопрос: и да, и нет.

Да, вреден, потому что мы живем в обществе изобилия и ежедневно потребляем слишком много сахара. Раньше он считался предметом роскоши, который могли себе позволить немногие. Но в наши дни сахар встречается повсюду, даже в продуктах питания, в которых его, казалось бы, не должно быть, например, в колбасе или в консервированных овощах. Это привело к тому, что в течение последних 30 лет годовой объем продаж сахара на душу населения в Германии составляет 35 килограммов.

Однако, Немецкое общество питания рекомендует употреблять не более 50 грамм сахара в день, то есть норма сахара на 365 дней на каждого человека должна быть 18,25 килограмма. Зная это, мы могли бы более сознательно относится к покупкам и проверять все продукты на содержание сахара, прежде чем они попадут в нашу тележку. Но самый простой способ уменьшить потребление сахара – это, конечно, не добавлять его в еду и напитки, в том числе и в кофе.

С другой стороны, сладкий кофе – неопасный для здоровья продукт, потому что сахар сам по себе не вреден при умеренном употреблении. Кроме того, датские ученые провели длительное исследование с участием 5000 мужчин и обнаружили, что те из них, кто пили кофе с сахаром имели меньше проблем с избыточным весом. Предположительно, риск набрать лишние килограммы снижается на 40%, если выпивать пять-шесть чашек подслащенного кофе. Исследователи объяснили этот удивительный результат тем, что, возможно, комбинация кофеина и сахара уменьшает аппетит и стимулирует обмен веществ.

4 Вывод: тренируйте свою чувствительность к сладкому!

Кофе с сахаром – это и не вредно, и не полезно. Но для меня, как для владельца кофейной жаровни, это всегда будет небольшой занозой в сердце. Сахар может исправить ошибки, допущенные при обжарке зерен, и для низкокачественного кофе он незаменим. Тем не менее, я хочу продавать самодостаточный кофе. Каждый сорт, который я предлагаю, имеет свою степень сладости, сбалансированную тонкой кислинкой и горечью зерен. Только те, кто пьют черный кофе, могут различить индивидуальные нюансы. Людям, которые любят сладкую пищу, будет трудно оценить естественную сладость кофе.

Поэтому мой совет будет следующим: тренируй свою чувствительность к сладкому. Постепенно уменьшайте количество потребляемого сахара. Вы будете удивлены тем, что многие продукты сладкие сами по себе, хотя раньше вы этого не замечали. Чувствительность к сладкому не только позволит наслаждаться натуральным вкусом кофе, но и принесет пользу организму в целом.