Ученые выяснили, что вызвало резкое похолодание Земли 12 тысяч лет назад 3.10.2019, 10:14

Исследователи проанализировали образцы пород из торфяных месторождений в африканской провинции Лимпопо.

Группа ученых из Южной Африки обнаружила доказательства, которые подтверждают гипотезу, что Земля была поражена кометой или астероидом 12,8 тысячи лет назад. Катастрофа привела к изменению климата, известному как дриасовое похолодание, и исчезновению многих видов животных. Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на издание Phys.org.

Исследователи проанализировали образцы пород, извлеченные из торфяных месторождений в провинции Лимпопо (ЮАР). Они выявили высокие концентрации платины, которая также содержится в небесных телах. Это еще одно свидетельство в пользу столкновения с Землей крупного космического объекта — кометы или астероида, — который, вероятно, упал в Северной Гренландии, где под ледником Гайавата обнаружили кратер диаметром 31 километр и возрастом 12,8 тысячи лет.

Согласно гипотезе, падение небесного тела связано с временным похолоданием в позднем дриасе (10 730−9700 лет до нашей эры). Изменение климата было вызвано рассеянием пыли и сажи в атмосфере планеты. Повышенные концентрации платины в породах того же возраста обнаружены также в Гренландии, Евразии, Северной Америке, Мексике и Чили.