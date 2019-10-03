БелАЭС: предстартовая готовность и грядущие проблемы 4 Татьяна Маненок

3.10.2019, 10:26

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Фото: AFP

Ответа на ряд ключевых вопросов до сих пор нет.

БелАЭС: предстартовая готовность и грядущие проблемы

Заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк в интервью БелТА 17 сентября рассказал, что на первом блоке БелАЭС уже приступили к этапам предпусковых операций. «Мы находимся в активной стадии пусконаладочных работ, практически вышли на предпусковые операции. Персонал станции уже задействован в режиме, который является рабочим для уже действующей станции. Также провели гидроиспытания оборудования первого и второго контуров» — сказал М. Михадюк.

Завершение строительства однако не означает, что первый блок БелАЭС начнет уже в 2019 году производить электроэнергию.

Порядок ввода в эксплуатацию атомной станции М. Михадюк пояснил журналистам в августе 2019 года. «Есть период после подключения ядерной установки, когда набирается постепенно мощность и проводятся исследования. Вводом в эксплуатацию атомной станции считается этап после завершения опытно-промышленной эксплуатации, проведения всего цикла работ, включая выход на номинальную мощность», — отметил замминистра.

По его словам, согласно планам, по первому энергоблоку БелАЭС эта работа будет полностью завершена в 2020 году. «Наша обязанность сегодня — не допустить спешки, которая бы повлияла на безопасность в будущем», — подчеркнул М. Михадюк. И добавил, что «есть строгий регламент по каждому направлению, по каждой технологической цепочке». «Прежде чем выходить на испытания какой-то технологической цепочки, наш персонал ее отрабатывает на тренажере», — заявил замминистра.

Премьер-министр Беларуси Сергей Румас на встрече с генеральным директором госкорпорации «Росатом» Алексеем Лихачевым 24 сентября отметил, что пуск БелАЭС выходит на финишную прямую, но при этом обратил внимание на ряд вопросов, которые нужно обсудить.

Что это за вопросы, официально не озвучивалось. »Главное — мы должны четко определиться, что нам мешает сегодня исполнять те планы, которые наметились по ключевым этапам. Думаю, мы должны построить работу так с обеих сторон, чтобы никаких сбоев у нас не произошло», — сказал С. Румас.

А. Лихачев отметил, что «первый блок находится в высшей степени технической готовности, мы оцениваем — это 97% реализации проекта». «Сегодня мы в принципе с точностью до дней можем расписать все события и действия, включая физический пуск, подключение к сети, выход на 100-процентную мощность, взяв за основу Ленинградскую, Нововоронежскую станции. Мы очень хорошо представляем до деталей все, что будет происходить в ближайшие месяцы, недели, дни и даже часы», — заявил А. Лихачев.

Согласно Концепции энергетической безопасности Беларуси, БелАЭС в 2020 году будет вырабатывать 7,1 млрд. кВт-ч электроэнергии. При этом все производство электроэнергии в Беларуси как предполагается, составит 39,9 млрд. кВт-ч, в том числе тепловые электростанции выработают 31,85 млрд. кВт-ч, возобновляемые источники энергии – 0,95 млрд. кВт-ч. Импорт электроэнергии в 2020 году не предусматривается.

Напомним, что когда заработают два блока БелАЭС, то они будут вырабатывать 18 млрд. кВт-ч электроэнергии.

С набором персонала проблем нет

М. Михадюк 17 сентября также сообщил, что персонал на ключевые должности первого энергоблока БелАЭС полностью укомплектован и проходит обучение. «У нас есть программа набора по тем специальностям, которые не требуют длительной подготовки, и в первом квартале 2020 года мы практически завершим набор персонала на станцию», — рассказал М. Михадюк.

По его словам, сейчас работники проходят подготовку в том числе на полномасштабном тренажере, который повторяет реальные рабочие ситуации на станции.

БелАЭС войдет в состав «Белэнерго»

Координировать техническую работу при эксплуатации БелАЭС будет ГПО «Белэнерго». А. Лукашенко подписал 11 мая 2019 года указ № 172, в соответствии с которым РУП «Белорусская атомная электростанция» войдет в состав ГПО «Белэнерго». Как заявлялось, это решение принято с целью повышения эффективности организации эксплуатации атомной электростанции и создания единого технологического комплекса белорусской энергетической системы.

Ядерное топливо пока не завезли

Ранее сообщалось, что ядерное топливо будет завезено на БелАЭС в марте 2019 года. В августе 2019 года М. Михадюк сообщил журналистам, что ядерное топливо на БелАЭС завезут осенью текущего года. «Предполагаем, что осенью мы завезем ядерное топливо», — сказал он.

М. Михадюк подчеркнул, что завоз ядерного топлива на площадку БелАЭС — не самоцель. «Если завезем топливо, у нас совершенно другой режим работ на станции — в плане обеспечения физической защиты и прочего. Поэтому мы с этим делом не спешим, чтобы не ограничивать режим работы строительно-монтажных организаций», — пояснил он.

По плану, завоз ядерного топлива должен произойти за месяц до физического пуска АЭС.

Соглашение с РФ об обращении с ОЯТ пока не подписано

Стратегию обращения с отработавшим ядерным топливом на БелАЭС правительство Беларуси утвердило постановлением № 558 от 22 августа 2019 года. Согласно ей, Беларусь должна заключить с Россией соглашение о сотрудничестве при обращении с отработавшим ядерным топливом (ОЯТ) не позднее 2020 года.

По соглашению между правительством Беларуси и правительством РФ о сотрудничестве в строительстве на территории Беларуси атомной электростанции от 15 марта 2011 года предусмотрено, что отработавшее в реакторах энергоблоков БелЭС ядерное топливо, приобретенное у российских исполняющих организаций, подлежит возврату в Россию для переработки на условиях, определяемых правительствами стран в отдельном соглашении.

Проектная стратегия использования топлива в реакторах ВВЭР-1200 БелАЭС предусматривает четырехгодичный топливный цикл с одной перегрузкой в 12 месяцев. Общие затраты по разным вариантам обращения с ОЯТ при существующих технологиях оцениваются от 2,5 млрд. до 3,5 млрд. долларов за весь период эксплуатации БелАЭС (до 100 лет).

В интервью Белта М. Михадюк отметил, что в ходе подготовки стратегии по обращению с отработавшим ядерным топливом белорусская сторона на протяжении нескольких месяцев вела консультации с российской стороной. Эти консультации будут положены в основу будущего межправсоглашения.

Он также сообщил, что Национальная академия наук во время научного сопровождения ядерно-энергетической программы проводит оценочные исследования по хранению и захоронению отходов, возможным местам, где такие площадки могут быть. Проектные мощности позволяют 10 лет хранить отходы, получаемые в процессе эксплуатации АЭС.

Дорожная карта по ядерной энергетике: в ожидании подписания

До 1 ноября 2019 года Беларусь и РФ должны подготовить дорожную карту по ядерной энергетике. Этот документ войдет в пакет дорожных карт, которые готовятся вместе с программой интеграции в так называемом союзном государстве.

В проекте этой дорожной карты 8 пунктов, в нем также предварительно определены планируемые сроки реализации мероприятий, ответственные исполнители. Первый пункт — анализ сегодняшней нормативной базы Беларуси и России в области ядерной энергетики по всем видам регулирования, за которые отвечают Минэнерго, МЧС, Минздрав, Госстандарт и другие ведомства. «Мы сделаем анализ таких документов, посмотрим, какая гармонизация потребуется и в каком виде. Еще одно направление — наука, а также подготовка кадров», — рассказал М. Михадюк.

По его словам, в дорожной карте должна быть также отражена подготовка межправсоглашения Беларуси и РФ по отработавшему ядерному топливу. «Уже пришло время готовить этот документ. Стратегию по обращению с отработавшим ядерным топливом мы приняли, начнем отрабатывать и это направление», — заявил М. Михадюк.

Международные миссии

Беларусь за последний год приняла три оценочные миссии МАГАТЭ — миссия EPREV по оценке готовности к реагированию на ядерные и радиационные аварийные ситуации, миссия ISSAS по вопросам учета и контроля ядерных материалов и миссия pre-OSART по предварительной оценке эксплуатационной безопасности строящейся АЭС.

В первом квартале 2020 года ожидается миссия INIR по комплексной оценке инфраструктуры ядерной энергетики.

Интеграция БелАЭС в энергосистему Беларуси: технические проблемы

Между тем, три месяца назад специалисты ГПО «Белэнерго» обращают внимание на наличие системных рисков, которые могут возникнуть при интеграции БелАЭС в национальную энергосистему.

Самым непростым в этом процессе станет период пусконаладочных работ, который обычно продолжается несколько месяцев, рассказал первый заместитель генерального директора — главный инженер ГПО «Белэнерго» Владимир Бобров в интервью газете «Энергетика Беларуси» в июне 2019 года.

В этом случае риски связаны с ожидаемыми резкими перепадами в работе энергосистемы и необходимостью предупреждения в связи с этим аварийных ситуаций. «Трудности будут связаны с периодическим изменением мощности, ее ступенчатым подъемом, сбросом нагрузок. Эти режимы необходимо будет поддержать за счет существующих резервов энергосистемы, не допустив их восприятия как аварийных», — отметил В. Бобров.

Чтобы в новых условиях белорусская энергосистема нормально работала, атомной станции нужно создать резервные мощности. Резервная мощность в энергосистеме Беларуси должна составлять как минимум 1200 МВт – на случай, если из строя выйдет один из блоков АЭС. Резервные мощности также нужны для покрытия спроса на электроэнергию на время плановых ремонтов энергоблоков БелАЭС. Всего в Беларуси намечено ввести до 800 МВт резервных мощностей. Работу по их созданию планируется завершить в 2021 году.

Постановлением правительства № 32 от 21 января 2019 года в Беларуси утвержден перечень инвестиционных проектов по строительству пиково-резервных энергоисточников для интеграции БелАЭС в энергосистему страны. В частности, к 2021 году планируется строительство пиково-резервного энергоисточника на Березовской ГРЭС мощностью 250 МВт. Также к 2021 году предусматривается создание пиково-резервного энергоисточника мощностью 150 МВт на Лукомльской ГРЭС и 100 МВт — на Новополоцкой ТЭЦ и на Минской ТЭЦ-5 мощностью 300 МВт. К 2020 году намечено реализовать несколько инвестпроектов по установке электрокотлов на котельных и т. д.

К 2020 году на Гродненской ТЭЦ-2 планируется установить водогрейные котлы мощностью 60 МВт с целью использования электроэнергии для регулирования мощности энергосистемы после ввода БелАЭС. На Лукомльской ГРЭС к 2020 году намечено реконструировать систему теплоснабжения мощностью 80МВТ, а на Березовской ГРЭС к 2020 году планируется установить электрокотлы и паровые газомазутные котлы мощностью 30 МВТ.

Для надежной работы белорусской энергосистемы после ввода в эксплуатацию БелАЭС в течение 2020-2025 годов планируется реализовать 40 инвестпроектов по строительству пиково-резервных энергоисточников, а также установке электрокотлов и модернизации действующих котелен.

Ранее Минэнерго Беларуси сообщало, что в целом интеграция БелАЭС в энергосистему страны потребует около 700 млн. долларов. Отмечалось также, что Евразийский банк развития (ЕАБР) может профинансировать строительство резервных энергоисточников для первого блока БелАЭС, а его партнером по строительству может стать ГК «Росатом».

Однако в последнее время никакой дополнительной информации по этому поводу не было.

В. Бобров в интервью газете «Энергетика Беларуси» отметил, что строительство резервных мощностей запаздывает. По его словам, ввод первого энергоблока, а по некоторым прогнозам, и второго произойдет в условиях, когда эти источники еще не будут построены. Теоретически в этой ситуации резервные мощности могут быть привлечены за счет энергетических связей с соседними странами – Литвой, Россией, Украиной. Однако сделать это, по его словам, будет проблематично, учитывая, что Литва принципиально против строительства БелАЭС, а также планируемое в перспективе отключение стран Балтии от единой энергосистемы бывшего Союза (БРЭЛЛ). Аналогичные планы имеет и Украина.

Таким образом, сказал В. Бобров, «у нас остается поддержка по линиям с российской стороны». «Там, однако, также имеются определенные ограничения и технические требования по пропускной способности, возможностям резервирования», — обратил внимание он.

Кроме того, в отсутствие экспорта электроэнергии после ввода БелАЭС (а конкретных проектов, как было отмечено, здесь пока не просматривается) достаточно сложно будет обеспечить устойчивую работу всей энергосистемы страны.

Сегодня в Беларуси примерно поровну электроэнергии вырабатывается на тепловых электрических станциях (ТЭЦ) и конденсационных (где вырабатывается только электрическая энергия). В. Бобров отметил, что после ввода АЭС в зимний период будут загружены ТЭЦ, а блоки крупных конденсационных станций из работы выведут. В летний период — наоборот, работать будут в основном конденсационные станции.

Тем не менее, из-за неравномерности суточного графика электропотребления обеспечить необходимый резерв будет сложно. «На пике нагрузки энергосистема сможет обеспечить 1200 МВт такого резерва, но когда потребление начнет падать, вращающийся резерв увеличится. Что делать с ним в часы ночного провала электропотребления? Это пока ясно не до конца», — признал В. Бобров.

БелАЭС: экономические риски

Еще одна проблема, с которой Беларусь столкнется после ввода БелАЭС, — ухудшение финансовой ситуации областных энергообъединений из-за снижения загрузки их энергомощностей.

Ранее заместитель министра энергетики Беларуси Михаил Михадюк отмеччал, что после запуска БелАЭС изменится принцип формирования загрузки диспетчерского графика. Если сейчас в базе диспетчерского графика стоят тепловые электрические станции, то после запуска в базе графика будет атомная электростанция как наиболее эффективная, – то есть менее эффективные энергомощности будут использоваться в последнюю очередь.

Таким образом, с появлением в балансе энергосистемы страны атомной электроэнергии изменится не только режим работы ТЭЦ, но и объем производимой ими электроэнергии. Следовательно, снизятся и доходы областных энергоорганизаций, хотя их затраты при этом не изменятся.

При этом Минэнерго не считает демонтаж существующих станций приемлемым выходом. «Демонтировать оборудование? Не все так просто. Блоки атомной электростанции останавливаются примерно раз в год на месяц, чтобы перегрузить ядерное топливо или перенести стержни из одной зоны в другую для обеспечения равномерного использования топлива. Если один энергоблок находится на перегрузке, а второй внепланово остановится, 2400 МВт нужно будет чем-то заместить. И это не сделают пиково-резервные источники, с этим справится только силовое оборудование электростанций, которое будет по-прежнему эксплуатироваться в энергосистеме», — пояснил В. Бобров.

По его словам, «в такой ситуации мы должны будем прийти к тем режимам работы, которые наблюдаются в республике в настоящее время». Поэтому, добавил специалист, «бытующее мнение о массовом демонтаже оборудования и увольнении квалифицированного персонала действительности не соответствует».

Но «как в итоге произойдет встраивание Белорусской АЭС в энергосистему, покажет только время», констатировал первый заместитель генерального директора «Белэнерго».

Основной расчет – на внутреннее потребление?

В Минэнерго Беларуси ранее неоднократно утверждали, что после строительства БелАЭС проблем с использованием электроэнергии в стране не будет: страна обеспечит самобаланс производства и потребления электроэнергии с учетом прироста ее потребления, отказа от импорта и замещения выработки электроэнергии на конденсационных станциях.

Прирост потребления предполагается, обеспечить за счет создания новых производств и использования электроэнергии для нагрева — речь идет об установке электрокотлов на ТЭЦ и в котельных. Планируется также строительство жилых домов, где электричество будут использовать для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи… Также правительство намерено развивать в стране электромобильный транспорт и зарядную инфраструктуру для него.

В 2015 году в Беларуси по распоряжению премьера была создана рабочая группа в составе представителей министерств и ведомств для разработки предложений по интеграции БелАЭС в энергосистему страны. В результате был разработан Комплексный план развития электроэнергетической сферы до 2025 года с учетом ввода БелАЭС, который правительство утвердило постановлением №169 от 1 марта 2016 года.

Этим документом определено, что базовый режим работы БелАЭС в межотопительный период намечено ограничить на уровне 80% от номинальной мощности (что позволит в межотопительный период снизить производство атомной энергии на 20%).

В августе 2018 года правительство внесло дополнения в ранее принятый Комплексный план. В новом документе правительство рассчитало, что к 2025 году потребление электроэнергии в стране вырастет на 3,38 млрд. кВт∙ч, в том числе на 1,78 млрд. кВт∙ч – за счет установки электрокотлов в организациях «Белэнерго», еще на 1,65 млрд. кВт∙ч — в результате реализации мероприятий межотраслевого комплекса мер.

Что это за меры? В частности, речь идет о техническом переоснащении производства и запуске новых мощностей на промышленных и нефтеперерабатывающих заводах-гигантах, электрификации участков дорог и освещении магистралей, а также комплексе мероприятий в системе ЖКХ.

Своим постановлением от 2 сентября 2019 года № 587 правительство Беларуси изложило в новой редакции межотраслевой комплекс мер по увеличению потребления электроэнергии до 2025 года. Документ включает реализацию практически всех значимых проектов на ведущих белорусских предприятиях, реализация которых потребует заметного увеличения энергопотребления. Всего в новый документ включено 148 проектов, реализация которых должна увеличить энергопотребление в Беларуси до 2025 года на 2,713 млрд. кВт∙ч.

Заметим, что рост энергопотребления в Беларуси намечен лишь к 2025 году, хотя БелАЭС должна начать производить электроэнергию гораздо раньше.

На пленарном заседании 63-й сессии Генеральной конференции Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) 17 сентября М. Михадюк отметил, что БелАЭС позволит обеспечить треть потребностей страны в электроэнергии, «Беларусь уже сделала свой выбор в пользу развития национальной ядерно-энергетической программы, реализация которой позволит обеспечить треть потребностей страны в доступной и надежной электроэнергии, существенно сократить выбросы парниковых газов», — сказал он.

Экспорт — куда?

В 2018 году потребление электроэнергии в Беларуси увеличилось на 2,3% в сравнении с 2017 годом — до 37,8 млрд. кВт∙ч. Два блока БелАЭС будут вырабатывать 18 млрд кВт∙ч электроэнергии.

Если треть произведенной после запуска БелАЭС электроэнергии будет использовано для внутреннего потребления, то еще 5-6 мдрд. кВт∙ч нужно продать. Ответа на вопрос, куда Беларусь будет продавать свою электроэнергию после появления в энергобалансе атомной энергии, пока нет. М. Михадюк в интервью БелТА 17 сентября говорил о наличии экспортных контрактов после 2020 года, но достаточно абстрактно.

Пока просматривается возможность поставок белорусской электроэнергии в Украину.

Условия кредита

Строительство БелАЭС финансируется за счет государственного экспортного кредита РФ в объеме до 10 млрд. долларов. Реально станция будет стоить дешевле. Лукашенко во время ежегодного послания к белорусскому народу и депутатам в апреле 2019 года заявил, что стоимость строительства БелАЭС может составить менее 7 млрд. долларов.

Согласно условиям контракта, Беларусь должна начать погашение кредита через 6 месяцев с даты ввода в эксплуатацию АЭС, но не позднее 1 апреля 2021 года – тридцатью равными долями каждые шесть месяцев. Соглашением предусмотрено, что на половину суммы кредита процент фиксированный – 5,23% годовых, на вторую половину ставка плавающая – ставка LIBOR для 6-месячных депозитов в долларах США (на Лондонском межбанковском рынке по состоянию на первый день соответствующего периода начисления процентов) плюс маржа в размере 1,83% годовых.

А. Лукашенко на переговорах в Сочи в сентябре 2018 года заявил, что в связи со срывом срока строительства БелАЭС по вине российской стороны Минск рассчитывает на более выгодные условия расчета по «атомному» кредиту. «Пока откладывается запуск первого блока аж на год. Боюсь, как меня информируют контролеры, что, может быть, Россия попросит еще смещения этого срока, что уже вообще недопустимо. И коль сроки были сорваны (мы, конечно, не хотим идти в суды, судиться, как это по договору), мы договорились о том, что срок возврата кредита надо продлить. И процентная ставка должна быть не хуже, чем для других государств. К примеру, Армении, Бангладеш, Венгрии и так далее», — отметил А. Лукашенко. «Это примерно до 3% », — добавил он.

Позже глава Минэнерго Беларуси Виктор Каранкевич отмечал, обсуждается продление срока российского кредита с 25 до 35 лет.

Однако экс-посол России в Минске Михаил Бабич в марте 2019 года заявил, что российская сторона в нынешних экономических условиях не видит необходимости в пересмотре условий выдачи Минску кредита на строительство БелАЭС. «Пока, в текущих экономических условиях, такой необходимости мы не видим, но окончательное решение можно будет принимать к моменту выхода станции на установленные параметры эксплуатации, исходя из объективных экономических условий», — сказал М. Бабич в интервью РИА Новости.

Пока стороны не договорились о продлении кредита. Вероятно, и этот вопрос Москва сейчас также рассматривает в увязке с углублением интеграционных процессов в рамках «cоюзного государства».

Татьяна Маненок, «Белрынок»