Могерини, Линкявичюс и Чапутович отменили свои визиты в Беларусь 7 3.10.2019, 10:28

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Федерика Могерини и Яцек Чапутович

Европейские политики не будут участвовать в мероприятиях «Восточного партнерства» и «Минского диалога».

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини отменила свой визит в Минск. Об этом сообщает «Радыё Свабода» со ссылкой на комментарий агентству BNS представительницы МИД Литвы Расы Якилайтене.

В связи с этим отменил свой визит в Минск и министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс. Там он должен был участвовать во встрече министров «Восточного партнерства».

Также сообщается, что глава МИД Польши Яцек Чапутович также не приедет в Минск.

В МИД Беларуси пообещали tut.by прокомментировать ситуацию позже.

Напомним, ожидалось, что в мероприятиях по тематике «Восточного партнерства» примет участие Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, а также главы МИД стран-соседей и участников стран «Восточного партнерства».

Кроме того, график Федерики Могерини позволял ей посетить форум «Минского диалога» по теме «Европейская безопасность: отойти от края пропасти», который пройдет в Минске 7−8 октября.