Трамп назвал причины блокирования денежной помощи Украине 8 3.10.2019, 10:34

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Дональд Трамп

Президент США заявил, что до Зеленского в Украине был колоссальный уровень коррупции.

Президент США Дональд Трамп заявил, что заблокировал военную помощь Украине из-за высокого уровня коррупции, а также, чтобы заставить Европу больше помогать Киеву. Об этом он сказал на совместной пресс-конференции с президентом Финляндии Саули Ниинисте в Белом доме, сообщает unian.net.

«В Украине до него (Владимира Зеленского – прим.) была колоссальная коррупция, больше, чем в любой другой стране мира. Фактически она считалась одной из самых коррумпированных стран в мире. Мне не хотелось давать деньги стране, которая настолько коррумпирована», – сказал Трамп. Он отметил, что разблокировал помощь Украине только по личной просьбе американского сенатора-республиканца Роба Портмана от штата Огайо и других законодателей. Трамп также отметил, что страны Европы должны помогать Украине больше, чем США. «Я ненавижу, когда (США) является единственной страной, которая дает деньги», - сказал Трамп.