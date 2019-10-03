Бюджет Беларуси впервые в истории запланирован с дефицитом 9 3.10.2019, 10:46

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На что пойдут деньги?

В предыдущие годы в истории суверенной Беларуси бюджет планировался с профицитом. сейчас впервые — дефицит. Почему так?

— В том числе повлияли потери от налогового маневра, сумма убытков вам известна. Но сегодня это не такой большой дефицит, — рассказала kp.by председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.

Но дефицит не должен отразиться на социальной поддержке населения. Вместо этого уменьшат кредитования госпредприятий, на котором так долго настаивал Международный валютный фонд.

— Господдержка предприятий будет снижаться на 10%. Сегодня бюджет имеет социальную направленность. В большей части бюджет касается поддержки строительства жилья для многодетных семей, малообеспеченных. У нас кредитных средств не хватало, особенно в регионах подчеркивали, что банки должны пойти навстречу. Задача увеличения строительства будет решена, — заверила председатель комиссии.

На что будет тратиться бюджет? Кроме запланированного увеличения зарплат в бюджетной сфере, много средств отнимет и погашение долгов перед кредиторами, а также обслуживание госдолга.