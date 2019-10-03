Бюджет Беларуси впервые в истории запланирован с дефицитом

Бюджет Беларуси впервые в истории запланирован с дефицитом9
- 3.10.2019, 10:46
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На что пойдут деньги?
В предыдущие годы в истории суверенной Беларуси бюджет планировался с профицитом. сейчас впервые — дефицит. Почему так?
— В том числе повлияли потери от налогового маневра, сумма убытков вам известна. Но сегодня это не такой большой дефицит, — рассказала kp.by председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Тамара Красовская.
Но дефицит не должен отразиться на социальной поддержке населения. Вместо этого уменьшат кредитования госпредприятий, на котором так долго настаивал Международный валютный фонд.
— Господдержка предприятий будет снижаться на 10%. Сегодня бюджет имеет социальную направленность. В большей части бюджет касается поддержки строительства жилья для многодетных семей, малообеспеченных. У нас кредитных средств не хватало, особенно в регионах подчеркивали, что банки должны пойти навстречу. Задача увеличения строительства будет решена, — заверила председатель комиссии.
На что будет тратиться бюджет? Кроме запланированного увеличения зарплат в бюджетной сфере, много средств отнимет и погашение долгов перед кредиторами, а также обслуживание госдолга.