Берни Сандерс перенес операцию на сердце 3.10.2019, 11:19

Берни Сандерс

Претендент на пост президента США использовал это для популяризации своей предвыборной программы.

78-летний Сандерс почувствовал боли в груди во время агитационного мероприятия в Неваде 1 октября вечером и был доставлен в больницу. Врачи диагностировали ишемическую болезнь сердца и разблокировали кровоток в артерии, установив политику два стента.

Запланированные встречи кандидата в президенты США с избирателями и спонсорами отменены. Как сообщает американская пресса, предвыборный штаб Сандерса также отменяет трансляцию предвыборных роликов в Айове, где у него были заключены контракты на телерекламу на сумму в $1,3 млн.

Сам кандидат, еще с кампании 2016 года пользующийся поддержкой миллионов верных последователей, сообщил в «Твиттере», что поправляется и чувствует себя хорошо, сообщает bbc.com. Сандерс не преминул использовать хирургическую операцию и свое пребывание в больнице как иллюстрацию к своей предвыборной платформе.

«Спасибо за все пожелания здоровья. Я чувствую себя хорошо. Мне повезло, что у меня хорошая программа медобслуживания и что отличные доктора и медсестры помогают мне в выздоровлении», – написал он с больничной койки.

«Никто из нас не знает, когда случится что-то со здоровьем. И никто не должен бояться, что болезнь оставит его банкротом. «Медикер» для всех!» – говорится в твите Сандерса, одним из важных пунктов программы которого является бесплатная медицинская страховка для всех американцев. Оппоненты обвиняют Берни Сандерса в экономическом популизме и левизне, но и сам он называет себя социалистом.

Советник сенатора Джесс Уивер сообщил в официальном заявлении: «После медобследования и анализов у него была обнаружена блокировка одной артерии и были успешно установлены два стента».

78-летний политик находится в бодром настроении и будет отдыхать в ближайшие несколько дней, добавил советник.

Стент – это маленький полый кусочек трубки из пластиковой сетки, который вводится в кровеносный сосуд и расширяет его, обеспечивая доступ крови к сердцу и другим органам. Стентирование отличается от шунтирования – операции, при которой с помощью пересадки кусочка сосуда хирурги создают дополнительный кровоток в обход заблокированной артерии.

Пока не сообщается, сколько времени займет восстановление после операции и примет ли Берни Сандерс участие в очередном раунде теледебатов кандидатов в президенты США от Демократической партии, которые состоятся 15 октября.

Берни Сандерс стабильно остается одним из наиболее популярных претендентов на выдвижение в президенты США среди демократов. Перед выборами 2016 года он проиграл номинацию Хиллари Клинтон после ожесточенных праймериз.

В ходе президентской гонки-2020 рейтинг Сандерса также остается высоким: весной этого года опросы показывали, что он уступал только экс-вице-президенту Джо Байдену, к сентябрю Сандерс шел третьим после Байдена и сенатора Элизабет Уоррен.

За один квартал с июля по сентябрь Берни Сандерс собрал более $25 млн долларов на предвыборную кампанию – это самая крупная сумма пожертвований среди всех демократов.

Если Берни Сандерс будет участвовать в выборах в следующем году и одержит победу над Дональдом Трампом, он станет самым возрастным президентом в истории США. Дональд Трамп младше Сандерса на пять лет, лидер рейтингов среди демократов экс-вице-президент Джо Байден – на два года.

Многие соперники по предвыборной гонке шлют Берни Сандерсу пожелания скорейшего выздоровления: об этом написали в «Твиттере» Джо Байден, Элизабет Уоррен, Пит Буттиджич и другие.

За что выступает Берни Сандерс?

И противники, и сторонники, и даже сам Сандерс называют его социалистом. Но если оппоненты обвиняют сенатора-ветерана в крайней левизне экономических взглядов, сам он говорит, что выступает за экономическую модель, которая приносит пользу всем, а не только сверхбогатым.

Сандерс многократно избирался в Сенат США как независимый политик, но в президенты выдвигается от Демократической партии, так как в американской политической системе кандидаты от «третьей силы» имеют значительно меньше шансов. В 2016 году он составил жесткую конкуренцию Хиллари Клинтон, выиграв первичные партийные выборы в ряде штатов.

Предвыборная программа Берни Сандерса в этом году строится в основном на его плане всеобщего здравоохранения «Медикер для всех». Соперники Сандерса – в том числе Джо Байден – называют этот план неосуществимым и слишком затратным.