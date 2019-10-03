«Баста!»: Рабочие на «Горизонте» получили зарплату по $100-120 4 3.10.2019, 11:34

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Иллюстрационное фото

Причина резкого падения зарплат проста.

Информация от рабочих филиала завода электроники и бытовой техники «Горизонт», который расположен в Минске на переулке Софьи Ковалевской, сообщает Telegram-канал «Баста!».

«Получили зарплату по 200-260 рублей. Причина проста. Завод получает комплектующие из Китая, которые в своем большинстве некондиционные. Соответственно, завод гонит много брака. Решение проблемы от начальства — предсказуемое: брак повесили на рабочих и урезали и без того низкую зарплату».