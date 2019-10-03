Таможня: Забыли выключить регистратор на границе? Готовьтесь к штрафу 3.10.2019, 11:50

Перечень действий, которые запрещается совершать в пунктах пропуска.

А вы знали, что за не выключенный на границе автомобильный видеорегистратор могут оштрафовать? Гомельская таможня на днях напомнила о режимных правилах в пунктах пропуска через границу, пишет abw.by.

Отдельно таможенники обратили внимание на такой запрет, как ведение фото- и видеосъемки. "Многие автовладельцы устанавливают в транспортных средствах видеорегистраторы. Однако для того, чтобы не нарушить закон, который запрещает в пунктах пропуска осуществлять фото- и видеосъемку, следует не забывать обязательно выключить видеорегистратор до въезда в пункт пропуска. За нарушение установленных правил виновные лица привлекаются к административной ответственности", - сообщили в таможне.

Гомельской таможней в 2019 году за видеосъемку в РПТО с использованием видеорегистраторов к административной ответственности по ч.1 ст.23.32 КоАП РБ привлечено 105 физических лиц.

Права и обязанности физических лиц, находящихся в пункте пропуска, определены ст.43 Закона РБ от 21 июля 2008 г. № 419-З "О Государственной границе Республики Беларусь". В этой статье содержится перечень действий, которые запрещается совершать в пунктах пропуска, среди которых: ведение фото- и видеосъемки; ведение разговоров по мобильным средствам связи, препятствующих осуществлению пограничного и иных видов контроля; оставление денежных средств в документах, предъявляемых для проверки, и другие.