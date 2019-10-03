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Фотофакт: Литва готовится к аварии на БелАЭС

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  • 3.10.2019, 12:04
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Фотофакт: Литва готовится к аварии на БелАЭС

Из приграничной деревни эвакуировали школьников.

Литва отрабатывает сценарий катастрофы на атомной электростанции в Островце. Во учениях принимают участие тревожные службы, военные, администрация местных самоуправлений. В деревеньке Магунай недалеко с границей Беларуси отрабатывалась эвакуация более чем 50 школьников, сообщает корреспондент Charter97.org.

Согласно сценарию, который по словам представителей власти, является одним из самых пессимистических — авария или взрыв на АЭС в Островце и ветер в сторону Литвы — в здании дома культуры в Магунай детям раздали «йодные таблетки», сообщили о влиянии и опасности радиационного заражения.

После этого школьников посадили в автобус и увезли в Швянченис, где эксперты в защитных костюмах измеряли уровень радиации, затем переодели эвакуированных и полностью деактивировали автобус.


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