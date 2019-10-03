Сосед похитителя брестчанки: Я в шоке, весь агрогородок в шоке! 2 3.10.2019, 12:12

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Что стало причиной похищения - неизвестно, одна из версий - ревность.

Утром 30 сентября дворник стал свидетелем того, как в районе общежитий БрГТУ похитили девушку. Ее затолкали в багажник машины со связанными руками и скрылись в неизвестном направлении, пишет «Брестская газета».

Позже выяснилось, что это бывший возлюбленный жертвы. Он вывез ее за город и несколько раз ударил по голове битой.

Знакомые и односельчане ребят не могут понять, почему так случилось.

«Он даже ни с кем не дрался. Да и конфликтов-то практически ни с кем не было. А даже если таковой и происходил, Женя решал его словесно, всегда уступал», – рассказал о похитителе его сосед Николай (имя изменено).

Он знает Евгения уже лет 15 – живут в одном агрогородке, буквально в 100 метрах друг от друга. Как и его односельчане, он не понимает, почему спокойный и безобидный парень пошел на такой несвойственный для себя поступок.

По словам соседа, Женя не злоупотреблял спиртным, жил с бабушкой и сестрой.

«Его родители погибли очень давно, остался с сестрой и бабушкой. Присматривал за ними. Воспитывал сестру, ездил по заработкам. У него была хорошая спортивная машина, мотоцикл, дом. Да и семья прекрасная», – рассказывает сосед.

Пострадавшая девушка ему тоже знакома – из местных. Зовут Лиза. Говорит, тоже спокойная, из приличной семьи.

«Любовь у них была хорошая, – уверяет собеседник. Никаких больших ссор не случалось. Может, они этого не показывали. Но было у них все прекрасно. Встречались достаточно долго. А вот почему расстались, я не знаю».

По словам Николая, никто не ожидал от экс-бойфренда Лизы такого – это ему не свойственно. Мужчина считает возможной причиной похищения ревность, ведь Женя с девушкой расстались, но он все равно любил ее.

«Я в шоке, весь агрогородок в шоке! Практически все жалеют именно Евгения. И никто не может понять, почему он так поступил. Не знаю, может это какой-то сильный порыв любви был или еще что-то. Могу сказать точно, что он никогда не был за подобным замечен. Никогда!»

Напомним, девушку похитили возле общежитий государственного технического университета. Во дворе жилого дома по ул. Московской молодой человек затолкал ее в багажник «Фольксваген Джета» темно-синего цвета и уехал в неизвестном направлении. На территории Жабинковского, Кобринского и Березовского районов был введен специальный план «Перехват». В какой-то момент похищенная сама позвонила в милицию, прямо из багажника. Тут-то и выяснилось, что за рулем ее бывший.

Машину вместе с похитителем и его жертвой обнаружили в деревне Бусни Жабинковского района. Жертва тогда рассказала правоохранителям, как молодой человек вытащил ее из багажника и затянул за остановку общественного транспорта, где несколько раз ударил битой по голове. Парень задержан. Девушка сейчас лежит в нейрохирургическом отделении Брестской областной больницы, медики оценивают ее состояние как стабильное.