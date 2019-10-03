Геологи разгадали тайну гигантского кратера на дне Атлантического океана 1 3.10.2019, 12:27

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При его возникновении была «задета» даже Луна.

Группа морских геологов в результате анализа кратера Чиксулуб — крупнейшего на Земле кратера диаметром в 180 км около полуострова Юкатан, пришла к выводу, что он образовался от падения метеорита диаметром более 10 км. Об этом пишет hightech.fm со ссылкой на данные международной программы изучения океанов International Ocean Discovery Program.

Часть обломков этого метеорита должна была достичь Луны, считают геологи. Ученые осуществили бурение на склонах этого подводного кратера, а потом изучали образцы с помощью компьютерной томографии и чувствительного магнитометра.

Оказалось, что в первые секунды после падения метеорита образовался кратер глубиной до 48 км. В атмосферу, кроме скальных обломков и раскаленной лавы, было выброшено огромное количество соединений серы, содержавшихся в слоях ила на дне. Через три минуты после падения метеорита, по подсчетам геологов, стены кратера обрушились внутрь гигантской полости, а в атмосферу был выброшен огромный столб раскаленной породы, который образовал на месте кратера пик из лавы.

Падение этого метеорита может быть одной из причин массовой гибели динозавров на Земле. Считается, что он привел к началу массового вымирания и сильному похолоданию.

Другое исследование ученых из Университета штата Миссури говорит, что падение огромного астероида на Землю 65 млн лет назад привело к резкому потеплению климата на 100 тыс. лет — в конце мелового периода.