Эксперимент: как мы будет ездить, когда скорость по городу снизят до 50 км/ч 8 3.10.2019, 12:40

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Результат удивил.

Инициатива ограничить максимальную скорость в городах Беларуси на уровне 50 км/ч вызвала противоречивые мнения. «Это спасет жизни пешеходов» — утверждают эксперты. «20 лет за рулем, ни разу не имел конфликтов с пешеходами, но теперь буду добираться до работы на 30 минут дольше» — злятся многие автомобилисты. Портал tut.by решил разобраться, действительно ли снижение скорости на 10 км/ч так сильно повлияет на режим движения по городу.

Но будем честны: на самом деле, речь идет не о 10 км/ч (с 60 до 50), а немного о других величинах. Пресловутые ненаказуемые «плюс 10» позволяют потоку сегодня безнаказанно перемещаться в диапазоне 65−70 км/ч. Поэтому на деле даже при снижении максимальной разрешенной скорости, многие все равно будут ехать быстрее.

Есть ли разница между 50 и 60 км/ч

Но от теории — к делу. Мы попробуем выяснить, насколько сильно снижение скоростной планки может уменьшить скорость езды по городу и как это повлияет на расход топлива. Наш план прост: берем два Geely Atlas с двигателем 2.4 с передним приводом и автоматическими коробками передач, и одновременно отправляем их по одному и тому же маршруту. Одна машина (брендированный Geely) будет ехать в привычном режиме — 60−65 км/ч, а вторая (бордовая) — в режиме 50−55 км/ч. Общие условия: обычные, плавные ускорения (не более чем 3.000 об/мин) и соблюдение ПДД. Маршрут разбит на несколько спецучастков, на каждом из них будет вестись зачет по времени, а на финальном этапе мы оценим еще и расход топлива по показаниям бортовых компьютеров.

Маршрут № 1: по загруженным улицам

Стартуем с АЗС на пр. Жукова, и через пр. Дзержинского-Немигу-Богдановича-Кольцова-Мирошниченко-Гамарника направляемся ближе к концу Логойского тракта. Навигатор показывает, что на эти 13 км нам понадобится от 22 до 26 минут, в зависимости от пробок на маршруте.

Сначала, на проспекте Дзержинского, вперед вырывается брендированный Atlas — на перегонах от светофора до светофора он держит свои 60+, в то время как второму Geely приходится ехать 50 км/ч. Но потом начинаются пробки, перестроения из ряда в ряд, и здесь скорость уже не имеет решающего значения. Важнее — кто удачно спрогнозирует ситуацию, и заблаговременно перестроится в правильный ряд, чтобы не попасть в затор.

Итог заезда: брендированный Geely приезжает на точку сбора через 26 минут 47 секунд, а бордовый — через 27,25. Разница настолько незначительна, что и сам предмет спора уже не кажется столь важным. Кого волнует, приедешь ты к офису к 9.00 или в 9 часов 38 секунд?

Маршрут № 2: через широкие проспекты

Мы строим новый маршрут — еще длиннее и разнообразнее. От финиша первого этапа, через Якуба Коласа-Красную-Машерова-Независимости-Чкалова-Кижеватова мы проезжаем через весь город, до АЗС «Лукойл» перед самой МКАД.

Первая часть пути: сплошные светофоры и перестроения, средняя скорость очень низкая, поэтому главная надежда брендированного авто — ускоряться каждый раз до 60 км/ч, в надежде проскочить перекресток, пока не загорелся красный свет. Но, ввиду непредсказуемости трафика, это плохо получается: преодолев треть маршрута, уже возле Площади Победы «на хвосте» обнаруживается бордовый Geely, никуда не спешивший. Получается, и здесь скорость вообще не играет никакой роли, счет все равно идет на секунды.

А вот дальше начинается широкий проспект, потом — не менее скоростные Московская, Кижеватова… И здесь уже разница в 10 км/ч имеет решающее значение: разрыв увеличивается с каждой секундой. В итоге брендированный Geely финиширует через 28.18 секунд, а бордовый — через 32.20! Разница в четыре минуты, и — заметьте! — получена она уже на второй половине дистанции, когда начались широкие проспекты и улицы, с грамотной организацией дорожного движения, и с вполне реальным подобием «зеленой волны».

Маршрут № 3: объезжаем загруженный центр

Мы больше не едем в тесный центр, а перемещаемся по более современным и удобным маршрутам, которые наверняка предпочтут опытные водители. От МКАД по Игуменскому тракту пересекаем Лошицу, на пересечении Маяковского-Денисовской поворачиваем в сторону Аэродромной, и финишируем на Орловской, 88, возле дилерского центра Geely.

На Игуменском тракте «медленный» Atlas застопорился в первом ряду, упершись в общественный транспорт. Это дало небольшое преимущество быстрой машине. К перекрестку с Чижевских в направлении улицы Маяковского «медленный» Atlas приехал уже один. И до самого финиша «быстрый» Atlas уже не появлялся в поле зрения

Здесь читателю может показаться, что начинается игра в одни ворота: весь маршрут предполагает наличие широких улиц, с большим количеством полос и устойчивым скоростным режимом. И если судить только по временным результатам, то так оно и вышло: преимущество в 10 км/ч позволило «быстрому» Atlas преодолеть маршрут за 25 минут 25 секунд, результат «медленной» машины составил 29.23 минуты.

За три этапа преимущество брендированного Geely Atlas, который двигался со скоростью плюс-минус 60 км/ч, составило больше 8 минут — и для тех, кто весь день за рулем, это важный показатель. За день в таком ритме можно выкроить себе с полчаса, как минимум. Но какой ценой? Расход «быстрой» машины составил 11,4 литра топлива на 100 км, у «медленного» — 9,6.

А все потому, что водитель первой машины старался использовать свое преимущество в скорости, после каждой остановки или помехи вновь ускоряясь. Типичная ситуация для города: только набрали 60, впереди кто-то перестраивается — и все притормаживают до 40. Ждешь, перестраиваешься, набираешь скорость — и тут снова кто-то неспешный вклинивается. В итоге, водителю брендированного Atlas приходилось нажимать на газ чуть ли не в два раза чаще. А вот водитель бордового Geely никуда не спешил — и выяснил, что скорость потока, даже при ограничении в 60 км/ч, все равно составляет около 50 км/ч, плюс-минус 5. И когда «быстрый» Geely вынужден был притормаживать и разгоняться, водитель «медленного» авто просто отпускал газ, и катился со своей скоростью. Отсюда и разница в расходе — почти 2 литра на 100 км.

Поначалу казалось, что исход битвы предрешен — на маршруте было много скоростных отрезков — проспекты Дзержинского и Независимости, улицы Маяковского, Кижеватова. Но ощутимое преимущество дал только заезд по последнему маршруту. Да и то, часть вины за проигрыш лежит на водителе. Со своими 50 км/ч он вежливо держался правой полосы и уткнулся в маршрутку. В остальном разница в минуту-две является, по сути, погрешностью. Один-два светофора, удачное перестроение в более быстрый ряд.

А вот с психологической точки зрения ехать было очень тяжело. Правая нога автоматически жмет на педаль, чтобы набрать набрать определенную скорость, а тут приходится отпускать ее непривычно рано. Опять же, некомфортно ехать в потоке, который «несется» со скоростью 60+ км/ч. Но факт — водитель мало разгонялся и так же мало тормозил. Зачастую хватало небольшого сброса газа, чтобы пропустить вклинивающуся машину.

Только пустые вечерние проспекты могут дать преимущество в скорости

Пока идет обсуждение проекта, неясно, будут ли на скоростных улицах повышающие знаки, исчезнут ли где-то «сороковники» и «спящие полицейские».

Сейчас можем сказать точно: «угрожающих» временных потерь не будет. Если перестроят отдельные улицы на нужную «зеленую волну» — станет еще лучше. Но перестроить мышление и старые привычки опытным водителям будет ох как непросто!

Дополнительный анализ. А если выехать из Минска?

Завершив эксперимент в Минске, мы для полноты картины отправились в Борисов, чтобы оценить, насколько изменится ритм движения в райцентре. В Борисове не так много широких и скоростных улиц — ул Гагарина, проспект Орджоникидзе, улицы Чапаева, Строителей. Но даже на них ехать в постоянном ритме 60 км/ч оказывается затруднительно. Мы проложили маршрут от мясокомбината до района Старо-Борисов.

Маршрут протяженностью 10 км удалось проехать за 22 минуты, как и показывал навигатор. То есть средняя скорость оказалась всего 27 км/ч

В маршруте по райцентру мы попытались проехать через центр города и захватить различные улицы. Сразу скажем, что по сравнению со столицей дороги в Борисове… плохие. Местами — очень. Два заезда показали, что время прохождения маршрута при движении на скорости 50 и 60 км/ч вообще не отличается. И причина очень простая — даже там, где разрешено ехать «шестьдесят», редко удается разогнаться даже до «пятидесяти». Разбитые дороги, тихоходы, пешеходы — все эти факторы привели к тому, что на маршруте длиной 10 км средняя скорость оказалась 27 км/ч.

И если даже на относительно скоростных столичных улицах разница между двумя скоростными режимами не столь очевидна, то для районных городков, сплошь увешанных знаками «40», переход на новый скоростной режим пройдет абсолютно безболезненно.