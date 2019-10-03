Россия увеличила вложения в юань и потеряла еще $4 миллиарда 7 3.10.2019, 12:41

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Китай разоряет золотовалютные резервы РФ.

Импульсивный рывок в китайский юань, совершенный ЦБ РФ в прошлом году, продолжает разорять золотовалютные резервы России.

Следуя установке на дедолларизацию, центробанк шесть кварталов подряд увеличивает вложения в китайскую валюту и терпит многомиллиардные потери на девальвации, которую проводит Народный банк КНР, пишет finanz.ru.

На 31 марта в юанях было размещено 14,2% от международных резервов России, сообщил регулятор в ежеквартальном отчете. Это 69,2 млрд долларов, или 464,4 млрд юаней в пересчете по курсу.

Первый квартал принес «передышку» ЦБ после 9 месяцев непрерывных убытков: с января по март курс китайской валюты вырос с 6,87 до 6,71 юаней за доллар, отыграв около четверти падения прошлого года.

Однако уже в апреле юань снова начал дешеветь на фоне эскалации торговой войны, сокращения китайского экспорта и оттока капитала.

К октябрю китайская валюта обесценилась на 6,5%, до 7,15 за доллар, что для ЦБ обернулось потерей еще 4,2 млрд долларов на курсовых разницах.

Юаневые инвестиции оказались убыточными не только в пересчете на доллар, но и относительно всех резервных валют: с апреля по по октябрь юань подешевел на 3,9% к евро (с 7,53 до 7,83 юаня за евро), на 9,8% - к иене (с 16,6 до 14,99 иены за юань). И даже британский фунт, стремительно дешевеющий из-за Brexit, оказался крепче, отыграв у юаня 0,4% (с 8,75 до 8,79 юаней за фунт).

За последние 12 месяцев юань обвалился на 14%, и накопленные убытки центробанка приближаются к 10 млрд долларов. Но признавать их регулятор не спешит.

Как следует из статистики ЦБ, каждый квартал он докупает все новые и новые порции юаней - так, чтобы в пересчете на доллары сумма оставалась примерно прежней (около 66-69 млрд).

Так, на июнь 2018 года ЦБ держал в юанях 67,3 млрд долларов (444 млрд юаней по курсу), на сентябрь-2018 уже 454 млрд юаней (66,2 млрд долларов по курсу), на декабрь - 460 млрд (67,2 млрд долларов), а за первый квартал добавил «в игру» еще 4,4 млрд юаней.

Так ЦБ усредняется против тренда, совершая классическую ошибку начинающего трейдера. Тренд для юаня тем временем направлен в одну сторону - вниз, предупреждает экономист ING по КНР Ирис Панг: до заключения полноценной торговой сделки с США еще далеко, экономика КНР замедляется, рост промышленности - на минимуме за десятилетие.

В этих условиях Народный банк Китая будет делать то, что умеет - заливать рынок деньгами и увеличивать юаневую массу: в конце сентября он уже снизил нормы резервирования для банков, освободив ликвидность на 900 млрд юаней, а до конца уменьшит и ключевую ставку, считает Панг. Торговые переговоры, вероятно, затянутся до следующего года, а в результате к декабрю юань обвалится до нового минимума с 2007 года - 7,35 за доллар, прогнозирует стратег JPMorgan Джон Норманд.

Для ЦБ РФ это будет означать убытки еще на 1,8 млрд долларов.